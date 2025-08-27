magazin
27.08.2025
Στο νοσοκομείο μικρά κορίτσια - Εξερράγη γκαζάκι μέσα στο σπίτι τους
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
27 Αυγούστου 2025

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

Μετά την influencer και επιχειρηματία Κάιλι Τζένερ, τον βασιλιά των κορτ Νόβακ Τζόκοβιτς, το super model Κλόντια Σίφερ, τη star Νικόλ Κίντμαν και αναρίθμητους άλλους, ο Μάικλ Κορς επέστρεψε και φέτος την Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του προορισμούς και του ίδιου.

Ο σχεδιαστής μόδας δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία απεικονίζει τον ίδιο να ποζάρει χαμογελαστός σε κάποιο ελληνικό νησί, με φόντο το καταγάλανο Αιγαίο.

Στο συνοδευτικό κείμενο, ο σχεδιαστής εκφράζει τον απόλυτο ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στη χώρα μας.

Ο Μάικλ Κορς φέρεται να είναι στην Ύδρα ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης που αναδεικνύει τις ομορφιές της πατρίδας μας προσθέτει μία φράση της Νταϊάνα Βρίλαντ, της θρυλικής αρχισυντάκτριας του Vogue.

«Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα γαλαζοπράσινα νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Είμαι πάντα ενθουσιασμένη που επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!! Είμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε η Νταϊάνα Βρίλαντ, ‘Το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!’» γράφει ο Κορς που έχει ταξιδέψει στη χώρα μας πολλές φορές στο παρελθόν.

Η ανάρτηση του έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια.

Η Ελλάδα των επωνύμων

Ο Κορς είναι ο τελευταίος διάσημος που ανάρτησε στιγμιότυπα από τις διακοπές του στην Ελλάδα.

Η Κλόντια Σίφερ συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στο Κρανίδι γιορτάζοντας τα 55α γενέθλια της.

Σε νέες αναρτήσεις της η Σίφερ αποθεώνει ξανά την Ελλάδα γράφοντας:

«Καλοκαιρινές βραδιές στην Ελλάδα».

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και φέτος στις προτιμήσεις των διεθνών διασημοτήτων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ηθοποιοί, τραγουδιστές και αθλητές διεθνούς βεληνεκούς «παρελαύνουν» στη χώρα μας και απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στα ελληνικά νησιά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει ξεχωρίσει την Ελλάδα ως ιδανικό τόπο ξεκούρασης και διασκέδασης. Ο Σέρβος θρύλος του τένις επισκέφθηκε τη Μύκονο όπου απόλαυσε βουτιές και ξέγνοιαστες στιγμές με τη σύζυγό του.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να συνεχίσει τις διακοπές του στο νησί των ανέμων. Χαμογελαστός και ευδιάθετος ο 32χρονος άσσος του μπάσκετ εθεάθη σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια να απολαμβάνει τη βόλτα του.

Ο Ιταλός τραγουδιστής, Έρος Ραματζότι, που τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται ανελλιπώς τη Μύκονο, βρέθηκε ξανά να χαλαρώνει σε κοσμική παραλία του νησιού.

Νωρίτερα, στο κοσμοπολίτικο νησί, είχε προσγειωθεί και η Αμερικανίδα ράπερ Cardi B. Η ίδια πόσταρε stories με φόντο τη Μύκονο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου την ακολουθούν 163 εκατομμύρια χρήστες.

Ελλάδα ψήφισε και η Kάιλι Τζένερ που φέτος επισκέφθηκε την Κεφαλονιά. Η 27χρονη Αμερικανίδα επιχειρηματίας και influencer Κάιλι Τζένερ έκανε μία στάση στο νησί του Ιονίου συνοδευόμενη από την στενή της φίλη και επίσης influencer, Αναστασία Καρανικολάου, γνωστή και ως Stassie.

Η Κάιλι Τζένερ, μεγιστάνας της ομορφιάς μετά την επιτυχημένη σειρά καλλυντικών Kylie Cosmetics, επέλεξε για ακόμα μία χρονιά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Τζένερ και Stassie βρέθηκαν στο γραφικό Φισκάρδο και πόζαραν με ντόπιους.

Η Κάιλι Τζένερ πόζαρε φορώντας σειρά από μπικίνι – ανάμεσά τους ένα Chanel σε τόνους του κίτρινου και μαύρου, καθώς και ένα λεοπάρ σύνολο από τη νέα της συνεργασία με την εταιρεία Frankies Bikinis – αλλά και στο κάγκελο του γιοτ της φορώντας ένα λευκό εφαρμοστό φόρεμα με φόντο την Ελλάδα.

O Τζέισον Στέιθαμ με τη σύντροφο του, το μοντέλο Ρόζι-Χάντινκτον Ουάιτλι που φέρεται να απόλαυσαν την Αντίπαρο.

Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ έκανε διακοπές στα νησιά με τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον παρέα με τον σύζυγό της, Μπάρι Ντίλερ.

Η Φίρσντεμπεργκ έχει μοιραστεί στα social media αμέτρητες φωτογραφίες από το tour που έκανε σε μερικά από τα όμορφα νησιά της Ελλάδας.

Πρώτος σταθμός της σχεδιάστριας μόδας ήταν η Κως στις αρχές του Ιουλίου, ενώ τελευταίο μέρος που επισκέφθηκε ήταν οι Σπέτσες με ενδιάμεσες στάσεις στις Κυκλάδες.

Η σχεδιάστρια επισκέφθηκε τη Σίφνο, ενώ το tour της στα Δωδεκάνησα περιλάμβανε τη Νίσυρο, την Αστυπάλαια και την Κω.

Από την τελευταία η Φίρτσενμπεργκ μοιράστηκε ένα φωτογραφικό άλμπουμ με πολλά αρχαία αξιοθέατα του νησιού γράφοντας:

«Κως, Ελλάδα. Επίσκεψη στο 1. Ασκληπιείο (5ος αιώνας π.Χ.) όπου ο Ιπποκράτης είχε την πρώτη Ιατρική σχολή. 2. Casa Romana (2ος αιώνας μ.Χ.)», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της και κέντρισε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, διαφημίζοντας με τον δικό της μοναδικό τρόπο την ιστορία του τόπου μας.

Το ελληνικό καλοκαίρι απόλαυσε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις Σποράδες. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επισκέφθηκε Σκιάθο και Σκόπελο με το εντυπωσιακό του γιοτ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους λουόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στους Παξούς έδωσε για φέτος η Nικόλ Κίντμαν όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της η ανιψιά της.

Σε μία λήψη η ηθοποιός ποζάρει μαζί με την αδελφή της, Αντόνια, και την ανιψιά της φορώντας λευκά φορέματα.

Αυτή που «πρόδωσε» το ταξίδι στο νησί των Επτανήσων ήταν η 27χρονη Λουσία.

Άλλοι που ψήφισαν Ελλάδα είναι οι Κέιτ Χάτσον, αλλά και ο Μάικλ Τζόρνταν που έκανε στάση και στην Αθήνα. Πριν την πρωτεύουσα, ο βασιλιάς του μπάσκετ βρισκόταν στις Σπέτσες ενώ είχε επισκεφθεί και την Κέρκυρα με το πολυτελές του γιοτ.

«H Ελλάδα είναι η Ταϊλάνδη της Ευρώπης»

Στην αντίθεση αυτή αναφέρεται άρθρο του Guardian που μέσα από μαρτυρίες αλλά και επίσημα στοιχεία, που έχει επίσης αναδείξει το in, μιλά για τις καλοκαιρινές διακοπές των ντόπιων που πλέον μετατρέπονται σε μακρινό όνειρο.

«Οι μελέτες μας δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος», λέει στο βρετανικό μέσο ο Τάκης Καλόφωνος, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος στην Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας.

«Ενώ πριν από 10 χρόνια οι άνθρωποι έπαιρναν 20 ή και 30 ημέρες άδεια, αυτό το καλοκαίρι είναι λιγότερο από μία εβδομάδα. Οι Κυκλάδες και τα πιο μακρινά νησιά είναι ένα μακρινό όνειρο για πολλούς Έλληνες. Ποιος μπορεί να πληρώσει 450 ευρώ για εισιτήρια πλοίου, όσο θα κόστιζε μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, όταν ο μέσος μισθός είναι 1.342 ευρώ το μήνα», διερωτάται.

Στο ρεπορτάζ της για το in η συνάδελφος Αφροδίτη Τζιαντζή σημειώνει ότι το 46% του πληθυσμού της Ελλάδας, άνω των 16 ετών, αδυνατεί οικονομικά να πληρώσει έστω και για μία εβδομάδα διακοπές.

Για τα φτωχά νοικοκυριά το ποσοστό ανεβαίνει σχεδόν στο 75%. Όσο για τα μη φτωχά νοικοκυριά – στα οποία περιλαμβάνεται και η περίφημη «μεσαία τάξη» για την οποία τόσο κόπτεται η κυβέρνηση – οι επταήμερες διακοπές, επί πληρωμή, είναι άπιαστο όνειρο για το 39%.

Δεν πρόκειται για καινούργιο εύρημα. Έχει δημοσιευθεί από τον Απρίλιο του 2025, στην «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών» της ΕΛΣΤΑΤ.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν αντέχουν ούτε μια εβδομάδα διακοπές

Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του 2024, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2023, της Εurostat που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες άνω των 16 ετών (46%) δεν αντέχουν να πληρώσουν ούτε για μια συνεχόμενη εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι τους, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, που αφορούν το 2024 με το ποσοστό να κατατάσσει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Ρουμανία, όπου σχεδόν οι έξι στους δέκα (58,6%) δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές για επτά μέρες.

Η Βουλγαρία βρίσκεται πλέον σε καλύτερη θέση από εμάς, με το 41,4% να δηλώνουν οικονομική αδυναμία για διακοπές έστω μιας εβδομάδας. Τα στοιχεία της Εurostat συγκλίνουν με την πρόσφατη έρευνα του IΕΛΚΑ, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να πάει καθόλου διακοπές αυτό το καλοκαίρι.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το 27% των πολιτών της Ε.Ε. δεν μπορούσαν να καλύψουν το κόστος εβδομαδιαίων διακοπών το 2024. Tο ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μειωμένο, κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες  σε σχέση με το 2023 και κατά 10,6 μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2014.

Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Λιμάνια
ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία
Ο κανόνας 27.08.25

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία

Ο Χάρισον Φορντ, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χαρακτηριστικό χιούμορ, δίνει μαθήματα αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντικός έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία.

Σύνταξη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό
Συνέντευξη 26.08.25

«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, τη σεξουαλικότητα του, την κακοποιητική συμπεριφορά και τη μάχη του με τον αλκοολισμό

Σύνταξη
Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – οι πρώτες φωτό
Fizz 26.08.25

Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - οι πρώτες φωτό

Η σύζυγός του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Σιμώνη Χριστοδούλου, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Πανευτυχής ο Αντρέας Γεωργίου για τον ερχομό του πρώτου του παιδιού.

Σύνταξη
Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair Γκρέιντον Κάρτερ για όλα
Go Fun 26.08.25

Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair για όλα

Ο Γκρέιντον Κάρτερ, ο άνδρας που επαναπροσδιόρισε το lifestyle Τύπο με τη θητεία του στη βίβλο του Χόλιγουντ Vanity Fair, μίλησε στην El Pais για τη φτήνια της νέα show biz

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
Στο Βραδεμβούργο 27.08.25

Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;

Η πόλη Eisenhüttenstadt προσέφερε δωρεάν για δύο εβδομάδες ευρύχωρα διαμερίσματα σε κεντρική τοποθεσία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει αξιόλογους επαγγελματίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»
«Πενήντα ταινίες!» 27.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δεν νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ, δεν πηγαίνει πλέον στον κινηματογράφο και θεωρεί τον ευατό του πρωτίστως ηθοποιού του θεάτρου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1957, ως μέλος του πολιτικού γραφείου του τότε πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή

Σύνταξη
Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Ελλάδα 27.08.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα

Ο νεαρός έβαζε τέρμα τη μουσική νυχτερινές ώρες αναστατώνοντας ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό - Συνελήφθη μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Σύνταξη
Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση
Νεανική επιχειρηματικότητα 27.08.25

Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση

Ο ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα θέλει να ανοίξει δική του επιχείρηση, να γίνει startupper ή «αφεντικό του εαυτού του». Πρόκειται όμως για όνειρο ζωής ή για λύση ανάγκης;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
Πολιτική κρίση 27.08.25

Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή

Η ολλανδική Βουλή συζητά το μέλλον της κυβέρνησης του Ντικ Σκοφ, που έχει απομείνει με 32 βουλευτές σε σύνολο 150. Αν περάσει η πρόταση μομφής, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: 27.08.25

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε συμπληγάδες, λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους, έλλειψης ρευστότητας και μειωμένου τζίρου. Τι έδειξε η νέα έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

Σύνταξη
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»
Μετωπική σύγκρουση 27.08.25

Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»

Για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε απαξωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την σύγκρουση των δύο να μεταφέρεται από την «τοξικότητα» στην χρήση της... ελληνικής γλώσσας

Σύνταξη
Τραμπισμοί
«Όπως Αμερική» 27.08.25

Τραμπισμοί

Η όχι και τόσο κρυφή γοητεία που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην ελληνική κυβέρνηση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια
Περήφανα 27.08.25

Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια

Με τη Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνου και ζεϊμπέκικο ξεσάλωσαν οι παίκτες της σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Τάρπον Σπρινγκς και έγιναν viral.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
