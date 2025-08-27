Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Μετά την influencer και επιχειρηματία Κάιλι Τζένερ, τον βασιλιά των κορτ Νόβακ Τζόκοβιτς, το super model Κλόντια Σίφερ, τη star Νικόλ Κίντμαν και αναρίθμητους άλλους, ο Μάικλ Κορς επέστρεψε και φέτος την Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του προορισμούς και του ίδιου.

Ο σχεδιαστής μόδας δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία απεικονίζει τον ίδιο να ποζάρει χαμογελαστός σε κάποιο ελληνικό νησί, με φόντο το καταγάλανο Αιγαίο.

Στο συνοδευτικό κείμενο, ο σχεδιαστής εκφράζει τον απόλυτο ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στη χώρα μας.

Ο Μάικλ Κορς φέρεται να είναι στην Ύδρα ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης που αναδεικνύει τις ομορφιές της πατρίδας μας προσθέτει μία φράση της Νταϊάνα Βρίλαντ, της θρυλικής αρχισυντάκτριας του Vogue.

«Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα γαλαζοπράσινα νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Είμαι πάντα ενθουσιασμένη που επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!! Είμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε η Νταϊάνα Βρίλαντ, ‘Το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!’» γράφει ο Κορς που έχει ταξιδέψει στη χώρα μας πολλές φορές στο παρελθόν.

Η ανάρτηση του έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια.

View this post on Instagram A post shared by Michael Kors (@michaelkors)

Η Ελλάδα των επωνύμων

Ο Κορς είναι ο τελευταίος διάσημος που ανάρτησε στιγμιότυπα από τις διακοπές του στην Ελλάδα.

Η Κλόντια Σίφερ συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στο Κρανίδι γιορτάζοντας τα 55α γενέθλια της.

Σε νέες αναρτήσεις της η Σίφερ αποθεώνει ξανά την Ελλάδα γράφοντας:

«Καλοκαιρινές βραδιές στην Ελλάδα».

View this post on Instagram A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

View this post on Instagram A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και φέτος στις προτιμήσεις των διεθνών διασημοτήτων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ηθοποιοί, τραγουδιστές και αθλητές διεθνούς βεληνεκούς «παρελαύνουν» στη χώρα μας και απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στα ελληνικά νησιά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει ξεχωρίσει την Ελλάδα ως ιδανικό τόπο ξεκούρασης και διασκέδασης. Ο Σέρβος θρύλος του τένις επισκέφθηκε τη Μύκονο όπου απόλαυσε βουτιές και ξέγνοιαστες στιγμές με τη σύζυγό του.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να συνεχίσει τις διακοπές του στο νησί των ανέμων. Χαμογελαστός και ευδιάθετος ο 32χρονος άσσος του μπάσκετ εθεάθη σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια να απολαμβάνει τη βόλτα του.

Ο Ιταλός τραγουδιστής, Έρος Ραματζότι, που τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται ανελλιπώς τη Μύκονο, βρέθηκε ξανά να χαλαρώνει σε κοσμική παραλία του νησιού.

Νωρίτερα, στο κοσμοπολίτικο νησί, είχε προσγειωθεί και η Αμερικανίδα ράπερ Cardi B. Η ίδια πόσταρε stories με φόντο τη Μύκονο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου την ακολουθούν 163 εκατομμύρια χρήστες.

Ελλάδα ψήφισε και η Kάιλι Τζένερ που φέτος επισκέφθηκε την Κεφαλονιά. Η 27χρονη Αμερικανίδα επιχειρηματίας και influencer Κάιλι Τζένερ έκανε μία στάση στο νησί του Ιονίου συνοδευόμενη από την στενή της φίλη και επίσης influencer, Αναστασία Καρανικολάου, γνωστή και ως Stassie.

Η Κάιλι Τζένερ, μεγιστάνας της ομορφιάς μετά την επιτυχημένη σειρά καλλυντικών Kylie Cosmetics, επέλεξε για ακόμα μία χρονιά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Τζένερ και Stassie βρέθηκαν στο γραφικό Φισκάρδο και πόζαραν με ντόπιους.

Η Κάιλι Τζένερ πόζαρε φορώντας σειρά από μπικίνι – ανάμεσά τους ένα Chanel σε τόνους του κίτρινου και μαύρου, καθώς και ένα λεοπάρ σύνολο από τη νέα της συνεργασία με την εταιρεία Frankies Bikinis – αλλά και στο κάγκελο του γιοτ της φορώντας ένα λευκό εφαρμοστό φόρεμα με φόντο την Ελλάδα.

O Τζέισον Στέιθαμ με τη σύντροφο του, το μοντέλο Ρόζι-Χάντινκτον Ουάιτλι που φέρεται να απόλαυσαν την Αντίπαρο.

Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ έκανε διακοπές στα νησιά με τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον παρέα με τον σύζυγό της, Μπάρι Ντίλερ.

Η Φίρσντεμπεργκ έχει μοιραστεί στα social media αμέτρητες φωτογραφίες από το tour που έκανε σε μερικά από τα όμορφα νησιά της Ελλάδας.

View this post on Instagram A post shared by Diane von Furstenberg (@therealdvf)

View this post on Instagram A post shared by Diane von Furstenberg (@therealdvf)

Πρώτος σταθμός της σχεδιάστριας μόδας ήταν η Κως στις αρχές του Ιουλίου, ενώ τελευταίο μέρος που επισκέφθηκε ήταν οι Σπέτσες με ενδιάμεσες στάσεις στις Κυκλάδες.

View this post on Instagram A post shared by Diane von Furstenberg (@therealdvf)

View this post on Instagram A post shared by Diane von Furstenberg (@therealdvf)

Η σχεδιάστρια επισκέφθηκε τη Σίφνο, ενώ το tour της στα Δωδεκάνησα περιλάμβανε τη Νίσυρο, την Αστυπάλαια και την Κω.

Από την τελευταία η Φίρτσενμπεργκ μοιράστηκε ένα φωτογραφικό άλμπουμ με πολλά αρχαία αξιοθέατα του νησιού γράφοντας:

View this post on Instagram A post shared by Diane von Furstenberg (@therealdvf)

«Κως, Ελλάδα. Επίσκεψη στο 1. Ασκληπιείο (5ος αιώνας π.Χ.) όπου ο Ιπποκράτης είχε την πρώτη Ιατρική σχολή. 2. Casa Romana (2ος αιώνας μ.Χ.)», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της και κέντρισε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, διαφημίζοντας με τον δικό της μοναδικό τρόπο την ιστορία του τόπου μας.

Το ελληνικό καλοκαίρι απόλαυσε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις Σποράδες. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επισκέφθηκε Σκιάθο και Σκόπελο με το εντυπωσιακό του γιοτ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους λουόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στους Παξούς έδωσε για φέτος η Nικόλ Κίντμαν όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της η ανιψιά της.

Σε μία λήψη η ηθοποιός ποζάρει μαζί με την αδελφή της, Αντόνια, και την ανιψιά της φορώντας λευκά φορέματα.

Αυτή που «πρόδωσε» το ταξίδι στο νησί των Επτανήσων ήταν η 27χρονη Λουσία.

Άλλοι που ψήφισαν Ελλάδα είναι οι Κέιτ Χάτσον, αλλά και ο Μάικλ Τζόρνταν που έκανε στάση και στην Αθήνα. Πριν την πρωτεύουσα, ο βασιλιάς του μπάσκετ βρισκόταν στις Σπέτσες ενώ είχε επισκεφθεί και την Κέρκυρα με το πολυτελές του γιοτ.