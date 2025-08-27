Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι
- Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
- Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
- Σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα αποθήκευσης CO2 στο υπέδαφος
- Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Μετά την influencer και επιχειρηματία Κάιλι Τζένερ, τον βασιλιά των κορτ Νόβακ Τζόκοβιτς, το super model Κλόντια Σίφερ, τη star Νικόλ Κίντμαν και αναρίθμητους άλλους, ο Μάικλ Κορς επέστρεψε και φέτος την Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του προορισμούς και του ίδιου.
Ο σχεδιαστής μόδας δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία απεικονίζει τον ίδιο να ποζάρει χαμογελαστός σε κάποιο ελληνικό νησί, με φόντο το καταγάλανο Αιγαίο.
Στο συνοδευτικό κείμενο, ο σχεδιαστής εκφράζει τον απόλυτο ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στη χώρα μας.
Ο Μάικλ Κορς φέρεται να είναι στην Ύδρα ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης που αναδεικνύει τις ομορφιές της πατρίδας μας προσθέτει μία φράση της Νταϊάνα Βρίλαντ, της θρυλικής αρχισυντάκτριας του Vogue.
«Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα γαλαζοπράσινα νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Είμαι πάντα ενθουσιασμένη που επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!! Είμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε η Νταϊάνα Βρίλαντ, ‘Το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!’» γράφει ο Κορς που έχει ταξιδέψει στη χώρα μας πολλές φορές στο παρελθόν.
Η ανάρτηση του έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια.
View this post on Instagram
Η Ελλάδα των επωνύμων
Ο Κορς είναι ο τελευταίος διάσημος που ανάρτησε στιγμιότυπα από τις διακοπές του στην Ελλάδα.
Η Κλόντια Σίφερ συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στο Κρανίδι γιορτάζοντας τα 55α γενέθλια της.
Σε νέες αναρτήσεις της η Σίφερ αποθεώνει ξανά την Ελλάδα γράφοντας:
«Καλοκαιρινές βραδιές στην Ελλάδα».
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και φέτος στις προτιμήσεις των διεθνών διασημοτήτων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Ηθοποιοί, τραγουδιστές και αθλητές διεθνούς βεληνεκούς «παρελαύνουν» στη χώρα μας και απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στα ελληνικά νησιά.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει ξεχωρίσει την Ελλάδα ως ιδανικό τόπο ξεκούρασης και διασκέδασης. Ο Σέρβος θρύλος του τένις επισκέφθηκε τη Μύκονο όπου απόλαυσε βουτιές και ξέγνοιαστες στιγμές με τη σύζυγό του.
Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να συνεχίσει τις διακοπές του στο νησί των ανέμων. Χαμογελαστός και ευδιάθετος ο 32χρονος άσσος του μπάσκετ εθεάθη σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια να απολαμβάνει τη βόλτα του.
Ο Ιταλός τραγουδιστής, Έρος Ραματζότι, που τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται ανελλιπώς τη Μύκονο, βρέθηκε ξανά να χαλαρώνει σε κοσμική παραλία του νησιού.
Νωρίτερα, στο κοσμοπολίτικο νησί, είχε προσγειωθεί και η Αμερικανίδα ράπερ Cardi B. Η ίδια πόσταρε stories με φόντο τη Μύκονο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου την ακολουθούν 163 εκατομμύρια χρήστες.
Ελλάδα ψήφισε και η Kάιλι Τζένερ που φέτος επισκέφθηκε την Κεφαλονιά. Η 27χρονη Αμερικανίδα επιχειρηματίας και influencer Κάιλι Τζένερ έκανε μία στάση στο νησί του Ιονίου συνοδευόμενη από την στενή της φίλη και επίσης influencer, Αναστασία Καρανικολάου, γνωστή και ως Stassie.
Η Κάιλι Τζένερ, μεγιστάνας της ομορφιάς μετά την επιτυχημένη σειρά καλλυντικών Kylie Cosmetics, επέλεξε για ακόμα μία χρονιά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.
Τζένερ και Stassie βρέθηκαν στο γραφικό Φισκάρδο και πόζαραν με ντόπιους.
Η Κάιλι Τζένερ πόζαρε φορώντας σειρά από μπικίνι – ανάμεσά τους ένα Chanel σε τόνους του κίτρινου και μαύρου, καθώς και ένα λεοπάρ σύνολο από τη νέα της συνεργασία με την εταιρεία Frankies Bikinis – αλλά και στο κάγκελο του γιοτ της φορώντας ένα λευκό εφαρμοστό φόρεμα με φόντο την Ελλάδα.
O Τζέισον Στέιθαμ με τη σύντροφο του, το μοντέλο Ρόζι-Χάντινκτον Ουάιτλι που φέρεται να απόλαυσαν την Αντίπαρο.
Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ έκανε διακοπές στα νησιά με τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον παρέα με τον σύζυγό της, Μπάρι Ντίλερ.
Η Φίρσντεμπεργκ έχει μοιραστεί στα social media αμέτρητες φωτογραφίες από το tour που έκανε σε μερικά από τα όμορφα νησιά της Ελλάδας.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Πρώτος σταθμός της σχεδιάστριας μόδας ήταν η Κως στις αρχές του Ιουλίου, ενώ τελευταίο μέρος που επισκέφθηκε ήταν οι Σπέτσες με ενδιάμεσες στάσεις στις Κυκλάδες.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Η σχεδιάστρια επισκέφθηκε τη Σίφνο, ενώ το tour της στα Δωδεκάνησα περιλάμβανε τη Νίσυρο, την Αστυπάλαια και την Κω.
Από την τελευταία η Φίρτσενμπεργκ μοιράστηκε ένα φωτογραφικό άλμπουμ με πολλά αρχαία αξιοθέατα του νησιού γράφοντας:
View this post on Instagram
«Κως, Ελλάδα. Επίσκεψη στο 1. Ασκληπιείο (5ος αιώνας π.Χ.) όπου ο Ιπποκράτης είχε την πρώτη Ιατρική σχολή. 2. Casa Romana (2ος αιώνας μ.Χ.)», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της και κέντρισε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, διαφημίζοντας με τον δικό της μοναδικό τρόπο την ιστορία του τόπου μας.
Το ελληνικό καλοκαίρι απόλαυσε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις Σποράδες. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επισκέφθηκε Σκιάθο και Σκόπελο με το εντυπωσιακό του γιοτ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους λουόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.
«Ψήφο εμπιστοσύνης» στους Παξούς έδωσε για φέτος η Nικόλ Κίντμαν όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της η ανιψιά της.
Σε μία λήψη η ηθοποιός ποζάρει μαζί με την αδελφή της, Αντόνια, και την ανιψιά της φορώντας λευκά φορέματα.
Αυτή που «πρόδωσε» το ταξίδι στο νησί των Επτανήσων ήταν η 27χρονη Λουσία.
Άλλοι που ψήφισαν Ελλάδα είναι οι Κέιτ Χάτσον, αλλά και ο Μάικλ Τζόρνταν που έκανε στάση και στην Αθήνα. Πριν την πρωτεύουσα, ο βασιλιάς του μπάσκετ βρισκόταν στις Σπέτσες ενώ είχε επισκεφθεί και την Κέρκυρα με το πολυτελές του γιοτ.
«H Ελλάδα είναι η Ταϊλάνδη της Ευρώπης»
Στην αντίθεση αυτή αναφέρεται άρθρο του Guardian που μέσα από μαρτυρίες αλλά και επίσημα στοιχεία, που έχει επίσης αναδείξει το in, μιλά για τις καλοκαιρινές διακοπές των ντόπιων που πλέον μετατρέπονται σε μακρινό όνειρο.
«Οι μελέτες μας δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος», λέει στο βρετανικό μέσο ο Τάκης Καλόφωνος, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος στην Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας.
«Ενώ πριν από 10 χρόνια οι άνθρωποι έπαιρναν 20 ή και 30 ημέρες άδεια, αυτό το καλοκαίρι είναι λιγότερο από μία εβδομάδα. Οι Κυκλάδες και τα πιο μακρινά νησιά είναι ένα μακρινό όνειρο για πολλούς Έλληνες. Ποιος μπορεί να πληρώσει 450 ευρώ για εισιτήρια πλοίου, όσο θα κόστιζε μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, όταν ο μέσος μισθός είναι 1.342 ευρώ το μήνα», διερωτάται.
Στο ρεπορτάζ της για το in η συνάδελφος Αφροδίτη Τζιαντζή σημειώνει ότι το 46% του πληθυσμού της Ελλάδας, άνω των 16 ετών, αδυνατεί οικονομικά να πληρώσει έστω και για μία εβδομάδα διακοπές.
Για τα φτωχά νοικοκυριά το ποσοστό ανεβαίνει σχεδόν στο 75%. Όσο για τα μη φτωχά νοικοκυριά – στα οποία περιλαμβάνεται και η περίφημη «μεσαία τάξη» για την οποία τόσο κόπτεται η κυβέρνηση – οι επταήμερες διακοπές, επί πληρωμή, είναι άπιαστο όνειρο για το 39%.
Δεν πρόκειται για καινούργιο εύρημα. Έχει δημοσιευθεί από τον Απρίλιο του 2025, στην «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών» της ΕΛΣΤΑΤ.
Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν αντέχουν ούτε μια εβδομάδα διακοπές
Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του 2024, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2023, της Εurostat που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο.
Σχεδόν οι μισοί Έλληνες άνω των 16 ετών (46%) δεν αντέχουν να πληρώσουν ούτε για μια συνεχόμενη εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι τους, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, που αφορούν το 2024 με το ποσοστό να κατατάσσει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Ρουμανία, όπου σχεδόν οι έξι στους δέκα (58,6%) δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές για επτά μέρες.
Η Βουλγαρία βρίσκεται πλέον σε καλύτερη θέση από εμάς, με το 41,4% να δηλώνουν οικονομική αδυναμία για διακοπές έστω μιας εβδομάδας. Τα στοιχεία της Εurostat συγκλίνουν με την πρόσφατη έρευνα του IΕΛΚΑ, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να πάει καθόλου διακοπές αυτό το καλοκαίρι.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το 27% των πολιτών της Ε.Ε. δεν μπορούσαν να καλύψουν το κόστος εβδομαδιαίων διακοπών το 2024. Tο ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μειωμένο, κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023 και κατά 10,6 μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2014.
- Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
- Έγινε η φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
- Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
- Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
- Μαίρη Βυτινάρος: Το εντυπωσιακό μοντέλο απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο
- Σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα αποθήκευσης CO2 στο υπέδαφος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις