Κλόντια Σίφερ: Ψηφίζει σταθερά Ελλάδα για τις διακοπές της – Στην Αργολίδα το super model

Η Κλόντια Σίφερ, ένα από τα εμβληματικά supermodels της δεκαετίας του ’90, απολαμβάνει ξανά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτησή της, η οποία συνδυάζει την ανεπιτήδευτη κομψότητα της με την απαράμιλλη ομορφιά του ελληνικού τοπίου, συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής, η Κλόντια Σίφερ ποζάρει φορώντας ένα μάξι φόρεμα με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ενώ σε μια άλλη την βλέπουμε χαλαρή στα σκαλιά μιας πετρόχτιστης κατοικίας.

View this post on Instagram A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

«Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, χωρίς να αποκαλύπτει την ακριβή τοποθεσία της.

Η ανάρτηση της είναι η καλύτερη δυνατή διαφήμιση για τη χώρα, καθώς προβλήθηκε στο feed των 2,5 εκατ. followers της Σίφερ.

View this post on Instagram A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Η Κλόντια Σίφερ που φέρεται να κάνει διακοπές την Αργολίδα, φιλοξενούμενη σε βίλα οικογενειακών φίλων στο Amanzoe λίγο έξω από το Κρανίδι, έκανε επιπλέον αναρτήσεις από την Ελλάδα προωθώντας παράλληλα την αποκλειστική της συνεργασία με τον οίκο Chloé, του οποίου αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της καλοκαιρινής συλλογής Chloé à la Plage.

View this post on Instagram A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Η Σίφερ ανέβασε φωτογραφίες και από το φημισμένο σπα του Amanzoe, ένα θέρετρο που έχουν επισκεφτεί και άλλοι διάσημοι, όπως ο Ρονάλντο με την Ιρίνα Σάικ και ο Ντέιβιντ με τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Διαχρονικός έρωτας με την Ελλάδα

Η αγάπη της Κλόντια Σίφερ για την Ελλάδα δεν είναι καινούρια καθώς τα τελευταία χρόνια η Σίφερ επιλέγει σχεδόν κάθε καλοκαίρι τη χώρα μας για τις διακοπές της.

Πέρυσι, το 54χρονο μοντέλο επισκέφθηκε τη Σαντορίνη και τη Μεσσηνία, ενώ το 2023 είχε επιλέξει το Πόρτο Χέλι και την Ερμιόνη για λίγες στιγμές χαλάρωσης, φιλοξενούμενη σε μια βίλα στο Amanzoe.

Το μοντέλο γιόρτασε μάλιστα τα γενέθλια της στη χώρα μας πέρσι, στις 25 Αυγούστου.

View this post on Instagram A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Τότε η Σίφερ δημοσίευσε ένα βίντεο ευχαριστώντας τους εκατομμύρια followers της για τις ευχές και τα «γλυκά μηνύματα» που της έστειλαν γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Μία πεταλούδα από την Ελλάδα με επισκέφθηκε ξανά στα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ για όλα τα γλυκά μηνύματα».

@claudiaschiffer The Greek butterfly came back this year for my birthday 🦋 Thank you for all the sweet messages! ♬ Butterfly – UMI

Η σχέση της Σίφερ με τη χώρα μας κρατάει δεκαετίες. Η Κλόντια Σίφερ είχε περπατήσει σε επίδειξη μόδας του Βασίλειου Κωστέτσου το 1993. Στην ίδια πασαρέλα είχαν περπατήσει και οι Τζένη Μπαλατσινού και Βίκυ Κουλιανού ενώ πριν την επίδειξη, η Μιμή Ντενίση -με κοντά μαλλιά- πήρε συνέντευξή από την Κλόντια Σίφερ και τον σχεδιαστή.

Μπριζίτ Μπαρντό της μόδας

Με περιουσία που ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια δολάρια, η Κλόντια Σίφερ έχει ποζάρει για περισσότερα από 1.000 εξώφυλλα, έχει περπατήσει σε αναρίθμητα fashion shows και έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση.

Τα τελευταία χρόνια ζει στο Σάφολκ της Αγγλίας με τον σύζυγό της, τον επιτυχημένο παραγωγό Μάθιου Βον, και τα τρία τους παιδιά: τον 22χρονο Κασπάρ, την 20χρονη Κλεμεντίν που ακολουθεί τα βήματά της στον χώρο του μόντελινγκ, και την 15χρονη Κόσιμα.

«Μαθαίνω στα παιδιά μου να είναι ανεξάρτητοι, σκεπτόμενοι άνθρωποι και να ακολουθούν τα δικά τους όνειρα, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι άλλοι», έχει δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της.