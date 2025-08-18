Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Ο χολιγουντιανός σταρ Τζέισον Στέιθαμ και η σύντροφός του, το supermodel Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, είναι γνωστοί λάτρεις της Ελλάδας, καθώς βρέθηκαν για ακόμα μία χρονιά στην Αντίπαρο.

Το διάσημο ζευγάρι, που επισκέφθηκε το νησί και πέρυσι, επιλέγει συνήθως να περνά τις διακοπές του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας φροντίζοντας ωστόσο να δίνουν στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μεσόγειο.

Ο Τζέισον Στέιθαμ, φέρεται να είναι ακόμη μια φορά στην Αντίπαρο όπως επιβεβαιώνεται σε πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram από την ηθοποιό Άρτεμις Αστεριάδη.

Η Αστεριάδη πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινή της selfie με τον Στέιθαμ, ο οποίος φοράει καπέλο και γυαλιά ηλίου σε μια προσπάθεια του να είναι incognito στο κυκλαδονήσι που εδώ και χρόνια είναι καταφύγιο και του Τομ Χανκς.

«Είναι μεγάλη μου τιμή, είμαι Έλληνας ουσιαστικά εδώ και 32 χρόνια», είχε δηλώσει ο Χανκς μετά την τιμητική του πολιτογράφηση ως Έλληνας από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο.

«Η Ελλάδα είναι ένα καταφύγιο. Η οικογένεια μου πηγαίνει εδώ και χρόνια. Έχω πάει σε όλον τον κόσμο, στα πιο όμορφα μέρη του κόσμου, κανένα όμως δεν ξεπερνά την Ελλάδα. Η γη, ο ουρανός, το νερό. Είναι καλά για την ψυχή σου. Είναι μέρος που σε γιατρεύει. Ιδίως αν βάλεις τον εαυτό σου σε αυτό το φανταστικό, το πραγματικά φανταστικό πρόγραμμα να κοιμάσαι ως το μεσημέρι, να ξενυχτάς ως τις 3 το πρωί, συζητώντας σε μια ταβέρνα. Είναι η καλύτερη ζωή που μπορεί να έχει κάποιος», είχε εξομολογηθεί.

Το 1988, όταν παντρεύτηκε την ελληνικής καταγωγής ηθοποιό Ρίτα Γουίλσον, η τελευταία αποφάσισε να τον μυήσει στις ομορφιές των νησιών μας, στις παραδόσεις, στη νοοτροπία των ανθρώπων. Το καλοκαίρι του 1999 ήταν και η έναρξη της σχέσης του με το νησί.

Το ζευγάρι πήρε την απόφαση να κάνει μια καλοκαιρινή κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με θαλαμηγό. Mε προτροπή του καπετάνιου βρέθηκαν στο κυκλαδονήσι και γοητεύτηκαν με το μέρος όπου γυρίστηκε κάποτε η Μανταλένα.

Το 2004 πήραν την απόφαση να κάνουν την Αντίπαρο δεύτερο σπίτι τους αγοράζοντας μια έκταση ανάμεσα στα Γλυφά και στη Χώρα. Σε μια έκταση περίπου 6 στρεμμάτων έχτισαν το εντυπωσιακό σπίτι τους, 450 τετραγωνικών, σε νησιωτικές γραμμές, το οποίο διαθέτει τέσσερις κρεβατοκάμαρες και έναν ξενώνα, που συχνά χρησιμοποιείται από διάσημους φίλους του Χανκς και της Γουίλσον για καλοκαιρινές διακοπές.

Στα χνάρια του και το ζευγάρι των Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι που φέρεται να επισκέφθηκαν για ακόμη μια φορά την Αντίπαρο.

Πέρυσι, οι δυο τους εντοπίστηκαν ξανά στα σοκάκια του νησιού, όπου απόλαυσαν χαλαρές στιγμές με τα παιδιά τους.

Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε τότε με τους ακολούθους της σειρά από φωτογραφίες της στην Αντίπαρο.

Σε ένα από τα carousel της, η Γουάιτλι έβαλε λεζάντα: Μεγάλος ουρανός GR.

Στις λήψεις της η Γουάιτλι εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό μεταξωτό σύνολο από τον οίκο Emilio Pucci και λαμπερά κοσμήματα από την Tiffany & Co.

Επίσης, ανάρτησε selfies με τον Στέιθαμ και φωτογραφίες με παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα, δείχνοντας την αγάπη τους για την ελληνική κουζίνα.

Ο Στέιθαμ έκανε τις δικές του αναρτήσεις, χαμογελώντας με φόντο το αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι.

Μεσογειακό καλοκαίρι

Πριν την Ελλάδα το μοντέλο Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, 38, πόζαρε σε σειρά από καλοκαιρινές selfie με μικροσκοπικό, λευκό μπικίνι, από τις μέρες της στην Ισπανία. Ίμπιζα.

Οι αναρτήσεις της έγιναν viral με τους θαυμαστές της να αποθεώνουν τη Γουάιτλι με σχόλια όπως: «Το σώμα σου είναι μία έμπνευση».

Παρόλο που ο σύντροφός της, Τζέισον Στέιθαμ, δεν εμφανίστηκε στις φωτογραφίες της, ο ίδιος είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στην Ισπανία τον προηγούμενο μήνα.

Σε αυτές ο 57χρονος Στέιθαμ ανάρτησε μία φωτογραφία της συζύγου του να κάνει ηλιοθεραπεία σε ένα σκάφος με λεοπάρ μπικίνι με λεοπάρ σχέδιο. Σε μία άλλη, το μοντέλο στέκεται πάνω στο σκάφος φορώντας μόνο ένα κόκκινο μπικίνι στο κάτω μέρος, καλύπτοντας το στήθος της με μία λευκή πετσέτα. Άλλες φωτογραφίες έδειχναν την ίδια να κάθεται στο τραπέζι με την κόρη της, Ιζαμπέλα, 3 ετών, και τον Στέιθαμ να κολυμπά με τον γιο τους, Τζακ, 8 ετών.

Προσεχώς γάμος;

Η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι και ο Τζέισον Στέιθαμ ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2010. Αρραβωνιάστηκαν το 2016, αλλά δεν έχουν παντρευτεί. Όταν ρωτήθηκε για τα πιθανά σχέδια γάμου, το μοντέλο άφησε να εννοηθεί ότι μία τελετή μπορεί να είναι στα μελλοντικά τους σχέδια.

«Ίσως κάποια μέρα. Δεν είναι κάτι που ήταν ποτέ εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Το να κάνω έναν μεγάλο, φανταχτερό γάμο δεν είναι κάτι που θεωρώ απαραίτητο σε αυτό το σημείο της ζωής μου. Αν το κάνουμε, θα είναι σε χαμηλούς τόνους», δήλωσε τον Απρίλιο η Γουάιτλι.

«Είμαι αφοσιωμένη στην οικογένειά μου. Εκτιμώ την οικογενειακή μονάδα και εκείνος ήταν απλά ένας απίστευτος άνθρωπος στη ζωή μου. Ζούμε κάθε μέρα όπως έρχεται. Υπάρχει πολλή αγάπη, διασκέδαση και χιούμορ, και απλά προσπαθούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Οι σχέσεις περνούν από πολλές επαναλήψεις. Απλά πρέπει να έχεις αντοχές και γερά κρατήματα» πρόσθεσε.