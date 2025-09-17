Φοβερός Τζόκοβιτς: Μίλησε σερβικά με Ελληνίδα και της ζήτησε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της (vid)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εντυπωσιάστηκε με τα σερβικά μίας Ελληνίδας στην Αθήνα και της ζήτησε να τηλεφωνήσει τον Σέρβο σύζυγό της για να του δώσει συγχαρητήρια.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα, όπου αναζητάει σχολείο για τα παιδιά του, καθώς σκοπεύει να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας, ενώ το περασμένο Σαββατοκύριακο βρέθηκε και στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει την Εθνική μας ομάδα απέναντι στη Βραζιλία για το Davis Cup.
Στις μέρες που ο 24 φορές νικητής Grand Slam βρίσκεται στην Ελλάδα, έγινε ένα viral περιστατικό, όπου ο Σέρβος μιλούσε με μία Ελληνίδα στη γλώσσα του.
Ο Τζόκοβιτς εντυπωσιάστηκε με το πόσο καλά η γυναίκα αυτή μιλούσε τη γλώσσα, κάτι που τον οδήγησε να της ζητήσει να πάρει βιντεοκλήση τον Σέρβο σύζυγό της για να του δώσει συγχαρητήρια.
Δείτε το βίντεο με τον Τζόκοβιτς:
“POV: Nole called your husband to tell him how well you speak Serbian, as a Greek woman.”
Nole is the best ❤️ pic.twitter.com/QmCVbr0vbn
— ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) September 16, 2025
Συγκεκριμένα, ο «Νόλε» είπε στον συμπατριώτη του χιουμοριστικά: «Μου έκανε έκπληξη το πόσο καλά οι Ελληνίδες μιλάνε τα σερβικά, συγχαρητήρια», ενώ πρόσθεσε: «Αυτό είναι κυρίως δικό σου επίτευγμα. Χαίρομαι πολύ, ελπίζω να βρεθούμε κάπου, αν θέλει ο Θεός».
