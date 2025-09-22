Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».
Κάτοικος Αθήνας είναι πλέον ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας με την οικογένειά του, και προετοιμάζεται για την επιστροφή στα κορτ, ενώ αναμένεται να συμμετέχει στο τουρνουά που θα διεξαχθεί από τον ίδιο στο ΟΑΚΑ.
Εκτός από τις προπονήσεις, δεν λείπουν και οι βόλτες για τον «Νόλε», ο οποίος περιηγείται στην Αθήνα. Η τελευταία του επίσκεψη ήταν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram.
Ο χρυσός ολυμπιονίκης του Παρισιού, συνόδεψε τις φωτογραφίες του από το Στάδιο των πρώτων συγχρόνων Ολυμπιακών Αγώνων με τη λεζάντα: «Λίγες (ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».
