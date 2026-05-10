ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Το ακυρωθέν γκολ που πέτυχε ο Βάργκα για την «Ένωση» (vid)
Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα επί του Παναθηναϊκού, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο το τέρμα που πέτυχε ο Βάργκα δεν μέτρησε καθότι ήταν οφσάιντ.
Η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφεια στις καθυστερήσεις του Α’ ημιχρόνου, της αναμέτρησης της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε, καθότι υπήρξε οφσάιντ.
Συγκεκριμένα ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ για την Ένωση, ο Μπαρνάμπας Βάργκα με κεφαλιά νίκησε τον Λαφόν, όμως αρχικά σηκώθηκε σημαιάκι του βοηθού διαιτητή για οφσάιντ. Λίγο αργότερα Ραφάλσκι και Χανσλμπάουερ από το VAR επιβεβαίωσαν την απόφαση του επόπτη.
Δείτε το ακυρωθέν γκολ του Βάργκα
