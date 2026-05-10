ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ο Μάρκο Νίκολιτς επιστρέφει στο γνωστό επιθετικό του δίδυμο, με τους Γιόβιτς και Βάργκα να παίρνουν θέση στην κορυφή για την ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ υποδέχεται στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια τον Παναθηναϊκό για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League και θέλει τη νίκη για να πλησιάσει πιο κοντά στον τίτλο.
O Θωμάς Στρακόσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τον Λάζαρο Ρότα δεξί μπακ, τον Σταύρο Πήλιο αριστερά και τους Φιλίπε Ρέλβας και Μουκουντί να βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας.
Στον άξονα ξεκινούν οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα, με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά δεξιά, τον Ρομπέρτο Περέιρα αριστερά ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκινάει, μετά από καιρό, το δίδυμο των Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα.
Στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Ελίασον και Ζίνι.
