Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ
Αυτές είναι οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:30) την ΑΕΚ, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.
Ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει το «Τριφύλλι» με 4άδα στην άμυνα και βασικούς τους Κοντούρη και Παντελίδη κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά έπειτα από 17 ματς και το 0-1 με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Τουμπά και Πάλμερ – Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ και τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια να ξεκινούν στα άκρα της άμυνας.
Στη μεσαία γραμμή ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τους Κοντούρη, Τσέριν και Ταμπόρδα, με τους Αντίνο και Παντελίδη στα άκρα και τον Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:
Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.
Ο Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς, Κάτρη, Σισοκό, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πελίστρι, Σάντσες, Μπακασέτα και Ερνάντεθ.
