ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)

Η φετινή λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών του Forbes περιλαμβάνει αστέρες από διάφορα αθλήματα και αναδεικνύει σημαντικές τάσεις και δυναμικές στον χώρο του αθλητισμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως μόνο δύο από τους δέκα,ο Κάρι και ο Οτάνι δεν φαίνεται να έχουν επιχειρηματικούς δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία.

Ποδοσφαιριστές όπως ο Ρονάλντο, ο Μέσι και ο Μπένζεμά, μπασκετμπολίστες του NBA, όπως Κάρι και Λεμπρόν με υψηλά συμβόλαια και αθλητές πυγμαχίας και γκολφ που κερδίζουν μεγάλα ποσά από επενδύσεις και χορηγίες ξεχωρίζουν, ενώ φέτος όλοι οι δέκα κορυφαίοι ξεπέρασαν το όριο των 100 εκατ. δολαρίων συνολικών εσόδων.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τρίτη σερί χρονιά στην κορυφή

Στα 40 του, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με την Αλ-Νασρ και την εθνική Πορτογαλίας, έχοντας πετύχει πάνω από 950 γκολ σε επίσημους αγώνες. Παράλληλα, αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα συμπληρώματα και η ψυχαγωγία, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε και τη δημιουργία κινηματογραφικής παραγωγής.

Ο Στεφ Κάρι βρίσκεται στην δεύτερη θέση με ρεκόρ απολαβών για παίκτη του NBA (156 εκατ. δολάρια), δηλάδη 119 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από τον Ρόναλντο ο οποίος βρίσκεται με διαφορά στην κορυφή.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να είναι από τους κορυφαίους αμειβόμενους ποδοσφαιριστές, κερδίζοντας μεγάλα ποσά τόσο από τα συμβόλαια με την ομάδα του όσο και από χορηγίες, ενώ συμμετέχει σε διεθνή projects όπως η προώθηση της Σαουδικής Αραβίας ως τουριστικού προορισμού που εκτιμάτε πως του έχει αποφέρει έως και 75 εκατ. δολάρια.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνδυάζει τα μεγάλα συμβόλαια στο NBA με επιχειρηματικές δραστηριότητες και χορηγίες, καταγράφοντας φέτος την καλύτερη χρονιά της καριέρας του σε απολαβές (133,8 εκατ. δολάρια) ενισχύοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο ισχυρά αθλητικά brand στον κόσμο.

Η λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025

Κριστιάνο Ρονάλντο – Ποδόσφαιρο – Έσοδα: 275 εκατ. δολάρια (225 εκατ. εντός γηπέδων και 50 εκατ. εκτός)

Στεφ Κάρι – Μπάσκετ – Έσοδα: 156 εκατ. δολάρια (56 – 100)

Τάισον Φιούρι – Πυγμαχία – Έσοδα 146 εκατ. δολάρια (140 – 6)

Ντακ Πρέσκοτ – NFL – Έσοδα: 137 εκατ. δολάρια (127 – 10)

Λιονέλ Μέσι – Ποδόσφαιρο – Έσοδα: 135 εκατ. δολάρια (60 – 75)

ΛεΜπρον Τζέιμς – Μπάσκετ – Έσοδα: 133,8 εκατ. δολάρια (48,8 – 85)

Χουάν Σότο – MLB – Έσοδα: 114 εκατ. δολάρια (109 – 5)

Καρίμ Μπενζεμά – Ποδόσφαιρο – Έσοδα: 104 εκατ. δολάρια (100 – 4)

Σοέι Οτάνι – MLB – Έσοδα: 102,5 εκατ. δολάρια (2,5 – 100)

Κέβιν Ντουράντ – Μπάσκετ – Έσοδα: 101,4 εκατ. δολάρια (51,4 – 50)