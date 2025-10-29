sports betsson
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 29 Οκτωβρίου 2025 | 15:32

ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)

Από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι πυγμαχία και γκολφ, οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του κόσμου συγκέντρωσαν συνολικά 1,4 δισ. δολάρια μέσα στον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Forbes.

Vita.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Spotlight

Η φετινή λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών του Forbes περιλαμβάνει αστέρες από διάφορα αθλήματα και αναδεικνύει σημαντικές τάσεις και δυναμικές στον χώρο του αθλητισμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως μόνο δύο από τους δέκα,ο Κάρι και ο Οτάνι δεν φαίνεται να έχουν επιχειρηματικούς δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία.

Ποδοσφαιριστές όπως ο Ρονάλντο, ο Μέσι και ο Μπένζεμά, μπασκετμπολίστες του NBA, όπως Κάρι και Λεμπρόν με υψηλά συμβόλαια και αθλητές πυγμαχίας και γκολφ που κερδίζουν μεγάλα ποσά από επενδύσεις και χορηγίες ξεχωρίζουν, ενώ φέτος όλοι οι δέκα κορυφαίοι ξεπέρασαν το όριο των 100 εκατ. δολαρίων συνολικών εσόδων.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τρίτη σερί χρονιά στην κορυφή

Στα 40 του, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με την Αλ-Νασρ και την εθνική Πορτογαλίας, έχοντας πετύχει πάνω από 950 γκολ σε επίσημους αγώνες. Παράλληλα, αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα συμπληρώματα και η ψυχαγωγία, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε και τη δημιουργία κινηματογραφικής παραγωγής.

Ο Στεφ Κάρι βρίσκεται στην δεύτερη θέση με ρεκόρ απολαβών για παίκτη του NBA (156 εκατ. δολάρια), δηλάδη 119 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από τον Ρόναλντο ο οποίος βρίσκεται με διαφορά στην κορυφή.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να είναι από τους κορυφαίους αμειβόμενους ποδοσφαιριστές, κερδίζοντας μεγάλα ποσά τόσο από τα συμβόλαια με την ομάδα του όσο και από χορηγίες, ενώ συμμετέχει σε διεθνή projects όπως η προώθηση της Σαουδικής Αραβίας ως τουριστικού προορισμού που εκτιμάτε πως του έχει αποφέρει έως και 75 εκατ. δολάρια.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνδυάζει τα μεγάλα συμβόλαια στο NBA με επιχειρηματικές δραστηριότητες και χορηγίες, καταγράφοντας φέτος την καλύτερη χρονιά της καριέρας του σε απολαβές (133,8 εκατ. δολάρια) ενισχύοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο ισχυρά αθλητικά brand στον κόσμο.

Η λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025

Κριστιάνο Ρονάλντο – Ποδόσφαιρο – Έσοδα: 275 εκατ. δολάρια (225 εκατ. εντός γηπέδων και 50 εκατ. εκτός)
Στεφ Κάρι – Μπάσκετ – Έσοδα: 156 εκατ. δολάρια (56 – 100)
Τάισον Φιούρι – Πυγμαχία – Έσοδα 146 εκατ. δολάρια (140 – 6)
Ντακ Πρέσκοτ – NFL – Έσοδα: 137 εκατ. δολάρια (127 – 10)
Λιονέλ Μέσι – Ποδόσφαιρο – Έσοδα: 135 εκατ. δολάρια (60 – 75)
ΛεΜπρον Τζέιμς – Μπάσκετ – Έσοδα: 133,8 εκατ. δολάρια (48,8 – 85)
Χουάν Σότο – MLB – Έσοδα: 114 εκατ. δολάρια (109 – 5)
Καρίμ Μπενζεμά – Ποδόσφαιρο – Έσοδα: 104 εκατ. δολάρια (100 – 4)
Σοέι Οτάνι – MLB – Έσοδα: 102,5 εκατ. δολάρια (2,5 – 100)
Κέβιν Ντουράντ – Μπάσκετ – Έσοδα: 101,4 εκατ. δολάρια (51,4 – 50)

Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τρία μετάλλια και ρεκόρ Ευρώπης για την 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Τρία μετάλλια και ρεκόρ Ευρώπης για την 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών

Δύο ασημένια κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Στρατουδάκη με τρία ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»
Ποδόσφαιρο 29.10.25

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα την πορεία της ομάδας στο Champions League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη… εξίσωση του Μπαρτζώκα
Euroleague 29.10.25

Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη... εξίσωση του Μπαρτζώκα

Ο Κίναν Έβανς είναι ξανά διαθέσιμος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να προπονείται για πρώτη φορά πλήρης – Πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 2 έως 7 χρόνια, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τράπεζα της Ελλάδος: Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα –  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση
ΤτΕ 29.10.25

Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα -  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η νέα Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για έξοδα στέγασης, μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη δίνουν κυβερνητικές πηγές, λέγοντας πως «κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» - Σκληρή απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Οικονομικά Αυτοδιοίκησης 29.10.25

Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Θετικό το πρόσημο για τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί χούντας»- «Πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμός»
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Άγρια κόντρα Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί χούντας»- «Πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμός»

Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα, βρέθηκαν για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα, η Ζωή Κωνσνταντοπούλου και η Λιάνα Κανέλλη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νίκος Παπανδρέου: Έντονη διαμαρτυρία για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Στη Θεσσαλονίκη 29.10.25

Έντονη διαμαρτυρία του Νίκου Παπανδρέου για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

«Με κατάπληξη γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου» στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Χαρίτσης από Πάτρα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό
Νέα Αριστερά 29.10.25

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό», λέει ο Χαρίτσης

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
