Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Μια πρωτότυπη μελέτη δύο Ισπανών πανεπιστημιακών φέρνει νέα δεδομένα στη διαχρονική συζήτηση Ρονάλντο–Μέσι. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπήρξε πιο καθοριστικός και αποδοτικός για τη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Λιονέλ Μέσι για την Μπαρτσελόνα, λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγικότητα και τη συνολική επίδραση στο σύνολο της ομάδας.

Η έρευνα, που καλύπτει επτά δεκαετίες ιστορίας (1955–2024), πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές Οικονομικής Εφαρμογής Χοσέ Μαρία Κορντέρο (Πανεπιστήμιο Εξτρεμαδούρα) και Ντανιέλ Σαντίν (Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης). Οι ερευνητές εφάρμοσαν μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση αποδοτικότητας σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η δημόσια διοίκηση, προσαρμόζοντάς τες στο ποδόσφαιρο.

Αποτελέσματα ανά θέση

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζονται συνολικά πιο παραγωγικοί στις θέσεις του τερματοφύλακα και του κεντρικού μέσου, ενώ στο μπλοκ της άμυνας οι επιδόσεις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα είναι σχεδόν ισορροπημένες. Αντιθέτως, στους επιθετικούς, οι Καταλανοί υπερέχουν ελαφρώς σε συλλογική αποτελεσματικότητα.

Τερματοφύλακες

Οι πιο αποδοτικοί υπήρξαν ο Κέιλορ Νάβας για τη Ρεάλ και ο Μπουσκετς για την Μπαρτσελόνα, με τη μεθοδολογία να ευνοεί τους τερματοφύλακες που κατέκτησαν τίτλους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Ίκερ Κασίγιας και ο Βίκτορ Βαλντές, αν και με τεράστιες καριέρες και τρόπαια, εμφανίζονται λιγότερο «παραγωγικοί» επειδή τα επιτεύγματά τους κατανέμονται σε περισσότερες σεζόν.

Αμυντικοί

Πρώτοι στην αποδοτικότητα είναι ο Ρόναλντ Κούμαν και ο Φερνάντο Ιέρο, χάρη στην εξαιρετική επιθετική τους συνεισφορά και τη σημασία τους στους τίτλους των ομάδων. Ο Κούμαν, μάλιστα, ξεχωρίζει για το υψηλό του σκοράρισμα σε λιγότερες σεζόν σε σχέση με Ντάνι Άλβες, Πικέ ή Ζόρντι Άλμπα, ενώ ο Ιέρο στην πλευρά της Ρεάλ υπερτερεί έναντι παικτών όπως ο Ράμος ή ο Μαρσέλο.

Μέσοι

Η αποδοτικότητα δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη φήμη. Στη Μπαρτσελόνα ξεχωρίζουν οι Σειντού Κεϊτά και Σεσκ Φάμπρεγας, ενώ στη Ρεάλ οι Χάμες Ροντρίγκεζ και Κλοντ Μακελελέ, καθώς κατέκτησαν πολλούς τίτλους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, εμβληματικές μορφές όπως οι Τσάβι, Σέρχιο Μπουσκέτς, Κροος ή Μίτσελ εμφανίζονται χαμηλότερα στον δείκτη παραγωγικότητας λόγω της μακρόχρονης παρουσίας τους.

Επιθετικοί

Εδώ η έρευνα δεν φέρνει εκπλήξεις: oι δύο κορυφαίοι είναι ο Μέσι και ο Ρονάλντο. Ωστόσο, η ανάλυση δείχνει πως ο Πορτογάλος είχε μεγαλύτερη επιρροή στο συνολικό επίπεδο αποδοτικότητας της Ρεάλ. Αν αφαιρούνταν από το σύνολο ο Ρονάλντο, η πτώση στη συλλογική παραγωγικότητα της ομάδας θα ήταν αισθητά μεγαλύτερη απ’ ό,τι αν αφαιρούνταν ο Μέσι από την Μπαρτσελόνα.

Παρά τη λάμψη παικτών όπως ο Ραούλ, ο Μπενζεμά ή ο Λουίς Σουάρες, κανείς δεν επηρέασε τόσο άμεσα την εξέλιξη της συλλογικής απόδοσης του συλλόγου του όσο οι δύο «αιώνιοι» της σύγχρονης εποχής.

Η μελέτη των πανεπιστημίων Εξτρεμαδούρα και Κομπλουτένσε επαναφέρει με επιστημονικά κριτήρια μια από τις πιο πολυσυζητημένες συγκρίσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου και, έστω και στατιστικά, δίνει έναν πόντο παραπάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο.