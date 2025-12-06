sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
To NBA γλιστράει στον… λάθος δρόμο με τα νέα λαμπερά παρκέ του
Μπάσκετ 06 Δεκεμβρίου 2025 | 11:18

To NBA γλιστράει στον… λάθος δρόμο με τα νέα λαμπερά παρκέ του

Μεγάλο πρόβλημα με τα παρκέ και αναγκαστική αλλαγή για την αποφυγή τραυματισμών στο NBA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η πιο φιλόδοξη καινοτομία του NBA βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν απρόσμενο αντίπαλο: τις ίδιες τις εντυπωσιακές, υπερπολυτελείς φορητές πίστες της διοργάνωσης του NBA Cup. Τα νέα παρκέ, σχεδιασμένα για να ενισχύσουν το τηλεοπτικό θέαμα και να δώσουν στο τουρνουά ξεχωριστή ταυτότητα, αποδεικνύονται τόσο… ολισθηρά που έχουν προκαλέσει οργή ακόμη και στους μεγαλύτερους σταρ του πρωταθλήματος.

Το NBA Cup, που ξεκίνησε τη σεζόν 2023-24 ως ένα midseason τουρνουά για να ενισχύσει το ενδιαφέρον και τα έσοδα σε μια ήδη υπερφορτωμένη λίγκα, διαθέτει αποκλειστικά δικά της παρκέ για να αναδείξει το brand της ως ξεχωριστό «σόου». Κάθε μία από τις 30 ομάδες αγωνίζεται σε μια ειδικά σχεδιασμένη πίστα, με χρώματα, μοτίβα και οπτική ταυτότητα που ξεχωρίζουν από κάθε άλλη διοργάνωση του NBA. Όμως, αυτή η λαμπερή, τηλεοπτική αισθητική συγκρούεται πλέον με την πραγματικότητα.

Παρά το τεράστιο οικονομικό κόστος – που υπολογίζεται σε εκατομμύρια δολάρια – τα παρκέ του NBA Cup έχουν κοινό πρόβλημα: γλιστρούν. Η επιφάνεια, αποτέλεσμα συνεργασίας της λίγκας με εξειδικευμένους κατασκευαστές υψηλών προδιαγραφών και με την καλλιτεχνική σφραγίδα του Victor Solomon για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν προσφέρει την απαιτούμενη πρόσφυση για φρενάρισμα, αλλαγές κατεύθυνσης και άλματα.

Ο σχεδιασμός, που βασίζεται στην αποτύπωση του βασικού χρώματος κάθε ομάδας σε πολλαπλές αποχρώσεις, δίνει εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην οθόνη, όμως στην πράξη δημιουργεί αίσθηση… λιπαντικού. Οι παίκτες των Lakers, των οποίων το παρκέ αποτίει φόρο τιμής στο χρυσό και το μωβ της ιστορίας τους, ήταν από τους πρώτους που διαμαρτυρήθηκαν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, μετά το πρόσφατο παιχνίδι με τους Clippers, μίλησε ανοιχτά: «Το κατάλαβα από το ζέσταμα. Ήταν περίεργο — σαν να είχε λάδι, γλιστερό». Ο συμπαίκτης του Ρούι Χατσιμούρα πρόσθεσε ότι η αίσθηση ήταν «από την αρχή προβληματική».

Οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες που η λίγκα παρενέβη: οι Lakers υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν προσωρινά στο κλασικό τους παρκέ, μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση. Η ειδική πίστα του NBA Cup αναμένεται να επανεμφανιστεί στον προημιτελικό της 10ης Δεκεμβρίου απέναντι στους San Antonio Spurs.

Ο Ντόντσιτς, παρά το χάος, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τη στάση της ομάδας και της λίγκας: «Εκτιμώ που οι Lakers και η διοίκηση του NBA μας έκαναν αυτή τη χάρη. Μίλησα γι’ αυτό, και τους ευχαριστώ που άλλαξαν το παρκέ και μας επέτρεψαν να είμαστε υγιείς».

Η λάμψη της NBA Cup μπορεί να κερδίζει τις οθόνες, αλλά προς το παρόν οι παίκτες φαίνεται να… χάνουν το βήμα τους. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η λίγκα θα μπορέσει να ισορροπήσει ανάμεσα στο θέαμα και την ασφάλεια και αν το πιο λαμπερό της προϊόν μπορεί να στεριώσει χωρίς να γλιστρά.

Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Αθλητική Ροή
Stream sports
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
Μπάσκετ 05.12.25

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

Καταιγιστικός ήταν ο Εργκίν Αταμάν στο flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, καθώς υπογράμμισε ότι η ομάδα του έκανε λάθη και δεν άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
MAGA 06.12.25

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του – Ο δράστης συνελήφθη
Στη Θεσσαλονίκη 06.12.25

Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη

Ο 42χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, όταν ο 46χρονος μαζί με δύο συνεργούς του τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν

Σύνταξη
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
