To NBA γλιστράει στον… λάθος δρόμο με τα νέα λαμπερά παρκέ του

Η πιο φιλόδοξη καινοτομία του NBA βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν απρόσμενο αντίπαλο: τις ίδιες τις εντυπωσιακές, υπερπολυτελείς φορητές πίστες της διοργάνωσης του NBA Cup. Τα νέα παρκέ, σχεδιασμένα για να ενισχύσουν το τηλεοπτικό θέαμα και να δώσουν στο τουρνουά ξεχωριστή ταυτότητα, αποδεικνύονται τόσο… ολισθηρά που έχουν προκαλέσει οργή ακόμη και στους μεγαλύτερους σταρ του πρωταθλήματος.

Το NBA Cup, που ξεκίνησε τη σεζόν 2023-24 ως ένα midseason τουρνουά για να ενισχύσει το ενδιαφέρον και τα έσοδα σε μια ήδη υπερφορτωμένη λίγκα, διαθέτει αποκλειστικά δικά της παρκέ για να αναδείξει το brand της ως ξεχωριστό «σόου». Κάθε μία από τις 30 ομάδες αγωνίζεται σε μια ειδικά σχεδιασμένη πίστα, με χρώματα, μοτίβα και οπτική ταυτότητα που ξεχωρίζουν από κάθε άλλη διοργάνωση του NBA. Όμως, αυτή η λαμπερή, τηλεοπτική αισθητική συγκρούεται πλέον με την πραγματικότητα.

Παρά το τεράστιο οικονομικό κόστος – που υπολογίζεται σε εκατομμύρια δολάρια – τα παρκέ του NBA Cup έχουν κοινό πρόβλημα: γλιστρούν. Η επιφάνεια, αποτέλεσμα συνεργασίας της λίγκας με εξειδικευμένους κατασκευαστές υψηλών προδιαγραφών και με την καλλιτεχνική σφραγίδα του Victor Solomon για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν προσφέρει την απαιτούμενη πρόσφυση για φρενάρισμα, αλλαγές κατεύθυνσης και άλματα.

Ο σχεδιασμός, που βασίζεται στην αποτύπωση του βασικού χρώματος κάθε ομάδας σε πολλαπλές αποχρώσεις, δίνει εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην οθόνη, όμως στην πράξη δημιουργεί αίσθηση… λιπαντικού. Οι παίκτες των Lakers, των οποίων το παρκέ αποτίει φόρο τιμής στο χρυσό και το μωβ της ιστορίας τους, ήταν από τους πρώτους που διαμαρτυρήθηκαν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, μετά το πρόσφατο παιχνίδι με τους Clippers, μίλησε ανοιχτά: «Το κατάλαβα από το ζέσταμα. Ήταν περίεργο — σαν να είχε λάδι, γλιστερό». Ο συμπαίκτης του Ρούι Χατσιμούρα πρόσθεσε ότι η αίσθηση ήταν «από την αρχή προβληματική».

Οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες που η λίγκα παρενέβη: οι Lakers υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν προσωρινά στο κλασικό τους παρκέ, μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση. Η ειδική πίστα του NBA Cup αναμένεται να επανεμφανιστεί στον προημιτελικό της 10ης Δεκεμβρίου απέναντι στους San Antonio Spurs.

Ο Ντόντσιτς, παρά το χάος, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τη στάση της ομάδας και της λίγκας: «Εκτιμώ που οι Lakers και η διοίκηση του NBA μας έκαναν αυτή τη χάρη. Μίλησα γι’ αυτό, και τους ευχαριστώ που άλλαξαν το παρκέ και μας επέτρεψαν να είμαστε υγιείς».

Η λάμψη της NBA Cup μπορεί να κερδίζει τις οθόνες, αλλά προς το παρόν οι παίκτες φαίνεται να… χάνουν το βήμα τους. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η λίγκα θα μπορέσει να ισορροπήσει ανάμεσα στο θέαμα και την ασφάλεια και αν το πιο λαμπερό της προϊόν μπορεί να στεριώσει χωρίς να γλιστρά.