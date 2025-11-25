Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Ο πρόεδρος της FIBA Europe και παλαίμαχος Ισπανός διεθνής μπασκετμπολίστας, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, συναντήθηκε στη Μαδρίτη με στελέχη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παράγοντες και δημοσιογράφους και μίλησε για το NBA Europe και άλλα κρίσιμα θέματα που αφορούν στο παρόν και το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα:

Σχετικά με τη δήλωση του CEO της Euroleague, Παούλιους Mοτεγιούνας για το NBA Europe που «δημιουργεί σύγχυση»: «Έχω μια πολύ εγκάρδια προσωπική σχέση με τον Παούλιους και σέβομαι τη γνώμη του. Ίσως η FIBA να σκέφτηκε το ίδιο όταν δημιουργήθηκε η Eurolegue το 2000. Αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς και όταν λέμε ότι βρισκόμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, τότε είναι μια ελεύθερη αγορά για όλους.

Δεν μπορούμε να πούμε ότι το μονοπώλιό σας δεν είναι έγκυρο, αλλά το δικό μου είναι. Και υπάρχει το ζήτημα της βιωσιμότητας των συλλόγων που συμμετέχουν στη διοργάνωση και των εθνικών πρωταθλημάτων. Με απασχολεί επίσης το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ιστορία… Σταχτοπούτας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι σαν τη Λέστερ [να κερδίζει την Premier League και να παίζει στο Champions League. Τώρα θα υπάρξει. Αν μια ομάδα, εκτός των franchise, κατακτήσει τον τίτλο του ισπανικού πρωταθλήματος ή του ιταλικού πρωταθλήματος ή του γερμανικού πρωταθλήματος ή του τουρκικού πρωταθλήματος, θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε αυτή τη διοργάνωση.

Θα υπάρχει τουλάχιστον έναν ποσοστό 20-30% των ομάδων που θα προκριθούν σε αυτήν τη διοργάνωση με βάση την αξία τους (το αγωνιστικό κριτήριο) και, το σημαντικότερο, θα έχουν ένα δίκαιο μερίδιο εσόδων. Θα είναι μια ανοιχτή διοργάνωση. Πιστεύω πραγματικά ότι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι αυτού του έργου θα είναι τα εθνικά πρωταθλήματα, επειδή οι δυνατότητές τους επιτέλους θα αξιοποιηθούν».

Αναφερόμενος στο NBA Europe, ο Γκαρμπαχόσα πρόσθεσε: «Ακούτε προβλέψεις για το τέλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε συζητήσει είναι μία διοργάνωση πιο ανοιχτή από ποτέ στην Ευρώπη, με πρόσβαση για ομάδες από το BCL καθώς και από τα εθνικά πρωταθλήματα. Επιπλέον, το NBA εγγυάται τον σεβασμό στις ευρωπαϊκές αρχές του αθλητισμού – αξιοκρατία, διαθεσιμότητα παικτών, το μοντέλο διαιτησίας κ.λπ., πράγμα που σημαίνει ότι οι φίλοι μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κατανοούν τις ευρωπαϊκές αθλητικές αρχές καλύτερα από ορισμένους από τους ανθρώπους εδώ. Ως η μέγιστη εξουσία στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ, η FIBA ​​διασφαλίζει το κοινό καλό για το άθλημα και γι’ αυτό συνεχίζουμε να προσκαλούμε όλους στο τραπέζι του διαλόγου, συμπεριλαμβανομένης της ECA. Το καθήκον μας είναι να ενωθούμε και να βρούμε συναίνεση, παρόλο που δεν είναι πάντα εύκολο.»

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως Euroleague είναι κερδοφόρα, o πρόεδρος της FIBA Europe, απάντησε: «Δεν ξέρω αν η Euroleague είναι ή δεν είναι κερδοφόρα, αυτό που ξέρω είναι ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι δεν μπορούν να βρουν το ισοζύγιο. Αυτό προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιούν».

Όταν του υπενθύμισαν δήλωση του προέδρου της LaLiga Χαβιέ Τέμπας, στην οποία συνέκρινε το NBA Europe με τη Superleague, ο Γκαρμπαχόσα απάντησε: «Σέβομαι τον Χαβιέ και συζητάμε πολύ, μαθαίνω πολλά πράγματα από αυτόν, αλλά νομίζω ότι εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο καλά κι αν τα πας στο ισπανικό πρωτάθλημα ή στο ιταλικό πρωτάθλημα ή στο γερμανικό πρωτάθλημα, δεν μπορείς να κερδίσεις μια θέση στην Euroleague. Με το NBA Europe, μπορείς. Αν τα πας καλά στο εθνικό σου πρωτάθλημα, έχεις έναν τρόπο να προκριθείς, άμεσα ή έμμεσα, αυτό μένει να φανεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κλειστό πρωτάθλημα με 13 συλλόγους που παίρνουν όλες τις αποφάσεις. Αυτό που θέλουμε, και το NBA έχει πει, είναι ένα πρωτάθλημα που σέβεται το καλεντάρι των εθνικών ομάδων και σέβεται τα εθνικά πρωταθλήματα».

Για το υπερφορτωμένο καλεντάρι ο Γκαρμπαχόσα επισήμανε: «Κάποιοι… συνεχίζουν να αυξάνουν τον αριθμό των αγώνων, ενώ στη FIBA ​​κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Βάζουμε τους παίκτες στο επίκεντρο των πάντων, ανησυχούμε για την υγεία και την ευημερία τους και έχουμε μειώσει τον αριθμό των αγώνων που απαιτούνται για να κερδίσει κανείς ένα χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το Ευρωμπάσκετ ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Τέλος, αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γυναικών, ο Ισπανός παράγοντας υπογράμμισε: «Αλλάξαμε τη μορφή του Ευρωμπάσκετ γυναικών, περάσαμε από δύο σε τέσσερις διοργανωτές επειδή ο καλύτερος τρόπος για να το προωθήσουμε σε μεγαλύτερο κοινό είναι να επιτρέψουμε σε περισσότερες χώρες να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, αλλάξαμε το Final Four σε Final Six στη Euroleague γυναικών και τροποποιήσαμε το σύστημα πρόκρισης, επειδή πιστεύουμε στο προϊόν.

Αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή υποστηρίζουμε τις γυναίκες, κάτι που φυσικά κάνουμε, αλλά επειδή το μπάσκετ γυναικών είναι ένα θεαματικό προϊόν σε επίπεδο ψυχαγωγίας, πάθους και παιχνιδιού. Απλώς δημιουργούμε το σκηνικό για να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο αυτό το σπουδαίο παιχνίδι.

Στο Ευρωμπάσκετ γυναικών του περασμένου καλοκαιριού, η Ελλάδα αποκλείστηκε νωρίς, αλλά χάρη στη σπουδαία δουλειά της ελληνικής ομοσπονδίας και του φίλου μου Βαγγέλη (σ.σ. Λιόλιου), υπήρχαν περισσότεροι από 7 χιλιάδες οπαδοί στον τελικό μεταξύ Ισπανίας και Βελγίου».