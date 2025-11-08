NBA Europe: «Τέσσερις ομάδες της Euroleague μπαίνουν στη νέα λίγκα»

Αλλάζει ο μπασκετικός χάρτης της Ευρώπης, με το ΝΒΑ να έρχεται στα… μέρη μας και τη Euroleague να απειλείται να χάσει τέσσερις ομάδες της.

Σύμφωνα με το The Athletic και τον δημοσιογράφο, Τζο Βάρντον, οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Βιλερμπάν είναι οι σύλλογοι που βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για να αποτελέσουν ιδρυτικά μέλη της νέας λίγκας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Άλμπα Βερολίνου, που αποχώρησε φέτος από τη Euroleague μετά από 24 συνεχόμενες σεζόν, έχει εξασφαλίσει μόνιμη θέση στο NBA Europe, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, όπως επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος του project, Γιώργος Αϊβάζογλου.

Μάλιστα, αποκάλυψε και τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τις 12 ομάδες, που θα έχουν εξασφαλισμένη θέση στη νέα λίγκα και αυτές θα είναι οι Ρώμη, Μιλάνο, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Παρίσι, Λιόν, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βερολίνο, Μόναχο, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη. Τέλος, έκανε ειδική αναφορά και στο Άμπου Ντάμπι και μια σειρά από φιλικά, που εμπλέκουν τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και το μέλλον τους μακριά από τη Euroleague

Σύμφωνα με το «Eurohoops», ο Παναθηναϊκός ήταν μία από τις ομάδες – μαζί με την Αρμάνι Μιλάνο και την Μπάγερν Μονάχου – που έλαβαν πρόσκληση για τα φιλικά παιχνίδια στο Άμπου Ντάμπι, ενώ από την άλλη το ΝΒΑ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επαφή με τον Ολυμπιακό ούτε για τα φιλικά, αλλά και γενικότερα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το ΝΒΑ ενδιαφέρεται για το brand των συλλόγων, το γήπεδο αλλά και την αγορά, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θεωρούνται από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, τόσο από άποψη ιστορίας, αλλά και κόσμου.