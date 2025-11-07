Σύμφωνα με το μεγάλη ιταλική ιστοσελίδα «Gazzetta dello Sport» ο Γενικός Διευθυντής του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου μιλώντας στο Football Business Forum στο Μποκόνι αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πλάνο του μεγάλου αυτού πρότζεκτ που αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 και θα αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Αϊβαζόγλου επιβεβαίωσε τη φημολογία ότι το NBA Europe θα είναι μια ημι-ανοιχτή λίγκα 16 ομάδων, με τις 12 ομάδες που θα είναι μόνιμες και τέσσερις ακόμη οι οποίες θα εναλλάσσονται, με τα κριτήρια να είναι βάσει της αθλητικής τους αξίας: Για παράδειγμα η μία θα είναι από το Basketball Champions League που διοργανώνεται από τη FIBA «η οποία είναι ο συνεργάτης μας», όπως εξήγησε ο κ. Αϊβαζόγλου «και τρεις ακόμη από εγχώρια πρωταθλήματα, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι: γνωρίζουμε ότι τα εθνικά πρωταθλήματα δεν είναι πλέον αυτό που ήταν πριν από 20-30 χρόνια, μία από τις μεγάλες μας φιλοδοξίες είναι να αναβαθμίσουμε ολόκληρο το οικοσύστημα ξεκινώντας από τη βάση της πυραμίδας, τα εγχώρια πρωταθλήματα», συμπλήρωσε ο τζένεραλ μάνατζερ του NBA Europe.

Το άρθρο της Gazzetta dello Sport στη συνέχεια τονίζει ότι αυτή είναι η πρώτη φορά, μια επίσημη πηγή αναφέρεται ονομαστικά στις πόλεις από τις οποίες θα προκύψουν αυτές οι 12 μόνιμες ομάδες, στο νέο πρωτάθλημα, εκτός από το Μιλάνο και τη Ρώμη που το πιθανότερο είναι να συμμετάσχουν: «Λονδίνο και Μάντσεστερ από το Ηνωμένο Βασίλειο, Παρίσι και Λυών για τη Γαλλία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη για την Ισπανία, Βερολίνο και Μόναχο για τη Γερμανία, συν μία στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη, για να επιτευχθεί επίσης μια ισορροπία με αξίες όπως η ιστορία και η παράδοση».

Από εκεί και πέρα ως μελλοντικό σενάριο του όλου εγχειρήματος θα είναι «…μια νέα διοργάνωση που θα απαρτίζεται με ομάδες και από το NBA και από το NBA Europe. Και ακόμη πιο μελλοντικά μία ακόμη διοργάνωση, κάτι σαν το Κύπελλο NBA θα περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες NBA και τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες. Ή ακόμη ίσως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα είδος παγκόσμιας διοργάνωσης όπως αυτή της FIFA το περασμένο καλοκαίρι». Το μέλλον είναι τώρα. Και σε δύο χρόνια, θα είναι εδώ.

Επίσης ο κ. Αϊβαζόγλου αναφέρθηκε αναλυτικά στους εκπροσώπους της νέας λίγκας από την Ιταλία και στάθηκε σε Ρώμη και Μιλάνον, εξηγώντας γιατί πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να επιλεγούν: «Θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο του 2027 (σ.σ. εννοεί το NBA Europe). Το Μιλάνο; Σίγουρα θέλουμε μια ομάδα από εδώ. Το brand της πόλης είναι ένα από τα πιο σημαντικά στον κόσμο. Υπάρχουν δύο σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες (σ.σ. Μιλάνο, Ίντερ), υπάρχει μια σπουδαία ομάδα μπάσκετ η Αρμάνι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε το Μιλάνο όταν σκεφτόμαστε τις πόλεις που θέλουμε στο πρωτάθλημά μας. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σε εξέλιξη με το οικοσύστημα της πόλης για να καταλάβουμε πώς θα είναι ο η ομάδα και το γήπεδο που θα παίζει», ανέφερε ο Αίβαζόγλου.

Κατόπιν το ρεπορτάζ της Gazzetta ανέφερε πως δεν πήρε ξεκάθαρη θέση σχετικά με τις φήμες που έχουν προκύψει για συζητήσεις με την Μίλαν και την Ίντερ: «Δεν μπορώ να σχολιάσω τις τρέχουσες συζητήσεις. Αλλά μπορώ να πω ότι θα έχουμε ομάδες σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, μιλάμε με ορισμένες υπάρχουσες ομάδες μπάσκετ. Δεύτερον, μιλάμε με ποδοσφαιρικές ομάδες που έχουν ένα ισχυρό brand και επομένως μια μεγάλη βάση οπαδών, αλλά δεν έχουν ομάδα μπάσκετ: Πολλές από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που κάνουμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πόλη είναι αυτού του είδους. Και υπάρχουν καταστάσεις, σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν».

Επίσης όταν ρωτήθηκε για το αν μπορεί να συμπεριληφθεί στο NBA Europe ομάδα από την πρωτεύουσα Ρώμη, απάντησε: «Στη Ρώμη, δεν υπάρχει ομάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει ιστορία. Υπάρχει μια τεράστια βάση οπαδών. Μπορούμε να αναζωογονήσουμε μερικές ιστορικές ομάδες ή να δημιουργήσουμε μια νέα».