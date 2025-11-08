Τι αποκαλύπτουν για το NBA Europe: «Η Γαλάτασαραϊ θα είναι η πρώτη τούρκικη ομάδα που θα λάβει μέρος…»

Ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα πρώτα ονόματα των ομάδων που θα απαρτίσουν το NBA Europe, μετά τα όσα είπε ο Sports Director της διοργάνωσης, Γιώργος Αϊβάζογλου.

Ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος, Χεράρντ Σολέ αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στη μια τουρκική ομάδα που θα είναι στη διοργάνωση. Και όπως έγραψε αυτή θα είναι η Γαλατάσαραϊ.

«Ούτε η Φενέρμπαχτσέ, ούτε η Εφές. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που θα έχει μια εγγυημένη θέση στο NBA Europe θα είναι η Γαλάτασαραϊ», έγραψε.

Τι αποκαλύπτουν στην Ισπανία για τη Γαλάτασαραϊ

Ni Fenerbahçe ni Efes. El equipo de Estambul que tendría plaza fija en la NBA Europea es GALATASARAY pic.twitter.com/sIvQIPE7v4 — Gerard Solé (@gsole14) November 7, 2025

Υπενθυμίζεται πως η τουρκική ομάδα αγωνίζεται στο Champions League της FIBA και πέρυσι έφτασε μέχρι και τον τελικό, στον οποίο ηττήθηκε από την Μάλαγα.