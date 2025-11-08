Τι αποκαλύπτουν για το NBA Europe: «Η Γαλάτασαραϊ θα είναι η πρώτη τούρκικη ομάδα που θα λάβει μέρος…»
Η Γαλάτασαραϊ θα είναι η μία τουρκική ομάδα που θα λάβει μέρος στο NBA Europe όπως ανέφερε Ισπανός δημοσιογράφος.
Ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα πρώτα ονόματα των ομάδων που θα απαρτίσουν το NBA Europe, μετά τα όσα είπε ο Sports Director της διοργάνωσης, Γιώργος Αϊβάζογλου.
Ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος, Χεράρντ Σολέ αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στη μια τουρκική ομάδα που θα είναι στη διοργάνωση. Και όπως έγραψε αυτή θα είναι η Γαλατάσαραϊ.
«Ούτε η Φενέρμπαχτσέ, ούτε η Εφές. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που θα έχει μια εγγυημένη θέση στο NBA Europe θα είναι η Γαλάτασαραϊ», έγραψε.
Τι αποκαλύπτουν στην Ισπανία για τη Γαλάτασαραϊ
Ni Fenerbahçe ni Efes.
El equipo de Estambul que tendría plaza fija en la NBA Europea es GALATASARAY pic.twitter.com/sIvQIPE7v4
— Gerard Solé (@gsole14) November 7, 2025
Υπενθυμίζεται πως η τουρκική ομάδα αγωνίζεται στο Champions League της FIBA και πέρυσι έφτασε μέχρι και τον τελικό, στον οποίο ηττήθηκε από την Μάλαγα.
