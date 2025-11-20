Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»
O αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε στο πρότζεκτ του NBA Europe και τις επαφές που γίνονται με επενδυτές και ομάδες της Ευρώπης.
Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη για το πρότζεκτ του NBA Europe, με τον Μάρκ Τέιτουμ να τοποθετείται για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν.
Το Νο2 του NBA (κάτω μόνο από τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ)εξήγησε οτι ναι μεν δεν υπάρχει κάτι οριστικό και ανακοινώσιμο ακόμη, ωστόσο πρόσθεσε ότι υπάρχουν επαφές με πολλούς πιθανούς επενδυτές που ενδιαφέρονται για τις προοπτικές του NBA Europe.
Επίσης τόνισε οτι αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι της Euroleague δεν έχουν ακόμη ανανεώσει τα πολυετή συμβόλαιά τους με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, προφανώς διότι περιμένουν τις εξελίξεις στο νέο πρότζεκτ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τέιτουμ στο «The Athletic» για το NBA Europe
«Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα. Μιλάμε με πολλούς πιθανούς επενδυτές. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν ήταν απλώς παραδείγματα. Οραματιζόμαστε ένα μείγμα, υπάρχοντες κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, ποδοσφαιρικοί κολοσσοί χωρίς τμήματα μπάσκετ και νεοσύστατες ομάδες.
Φανταστείτε τους Νικς, Λέικερς και Μπουλς να αντιμετωπίζουν την Παρί Σεν Ζερμέν, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Σίτι, με ένα τρόπαιο στο τέλος».
Για την Euroleague: «Από όσο καταλαβαίνω, αρκετοί σύλλογοι της Euroleague δεν έχουν υπογράψει ακόμη τις μακροπρόθεσμες άδειες. Όταν λήξουν αυτές, θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν».
