Το NBA εκτοξεύει τα έσοδά του χάρη στο νέο κολοσσιαίο τηλεοπτικό συμβόλαιο

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά: Το NBA βαδίζει προς μια νέα εποχή οικονομικής υπεροχής, ενισχυμένη από την εκκίνηση του μεγάλου τηλεοπτικού συμβολαίου που έχει ήδη δώσει ισχυρή ώθηση στα έσοδα της λίγκας και στις αποτιμήσεις των ομάδων. Η νέα σεζόν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: θεαματικοί αγώνες, αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού και η παρουσία των Amazon, ESPN/ABC και NBC στο νέο μιντιακό πακέτο συνθέτουν ένα περιβάλλον που προοιωνίζεται μια εκρηκτική περίοδο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις έρευνες που παρουσιάστηκαν στους ιδιοκτήτες τον Σεπτέμβριο και αποκαλύφθηκαν από το Sportico, τα συνολικά έσοδα της λίγκας αναμένεται να εκτοξευθούν στα 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2025-26. Το ποσό αυτό συνεπάγεται αύξηση περίπου 12% σε σχέση με τα 12,75 δισ. της προηγούμενης χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική του νέου συμβολαίου λειτουργεί ήδη καταλυτικά.

Η καρδιά αυτής της ανόδου είναι το νέο, ενδεκαετές μιντιακό συμβόλαιο ύψους 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο στην ιστορία του πρωταθλήματος. Χάρη σε αυτό, τα έσοδα κάθε ομάδας από τα εθνικά τηλεοπτικά δικαιώματα ανεβαίνουν άμεσα από 103 εκατ. σε 143 εκατ. δολάρια. Η αύξηση μάλιστα θα συνεχιστεί με μέσο ρυθμό περίπου 7% ετησίως, οδηγώντας σε έσοδα 281 εκατομμυρίων ανά ομάδα το 2034-35. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της μεταβολής, αξίζει να σημειωθεί πως πριν από σαράντα χρόνια κάθε ομάδα λάμβανε μόλις 1,5 εκατομμύριο από τα εθνικά δικαιώματα.

Αυτή η ραγδαία άνοδος έχει άμεσο αντίκτυπο και στις αποτιμήσεις των ομάδων. Σύμφωνα με το Sportico, η μέση αξία μιας ομάδας NBA έχει φτάσει τα 5,51 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας άλμα 20% μέσα σε έναν χρόνο και εντυπωσιακή άνοδο 113% από το 2022, όταν η μέση αξία ήταν 2,58 δισ.

Την περασμένη σεζόν 2024-25, οι 30 ομάδες συγκέντρωσαν συνολικά 12,25 δισ. δολάρια σε έσοδα, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στις αρένες τους, αλλά εξαιρουμένων των κονδυλίων που παρακρατεί η λίγκα για επενδύσεις και λειτουργικά έξοδα. Η μέση ομάδα εισέπραξε περίπου 408 εκατ. δολάρια, με τους Golden State Warriors να ξεχωρίζουν για ακόμη μια φορά, καταγράφοντας 833 εκατ., ενώ στο άλλο άκρο οι Memphis Grizzlies περιορίστηκαν στα 301 εκατ.. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν το revenue sharing, που πέρσι μετέφερε περίπου 400 εκατ. δολάρια από τις ισχυρότερες σε έσοδα ομάδες προς τις ασθενέστερες, εν μέρει χάρη και στις εισφορές από τη luxury tax.

Σε σύγκριση με τις άλλες αμερικανικές λίγκες, η NBA παραμένει πίσω από την οικονομική υπερδύναμη του NFL, που φτάνει τα 22,2 δισ. δολάρια ετησίως. Ωστόσο, βρίσκεται πάνω από τη MLB (12,75 δισ.), την NHL (7,7 δισ.) και σαφώς πάνω από το MLS (2,2 δισ.), επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως δεύτερης ισχυρότερης αθλητικής λίγκας στις ΗΠΑ.

Παρά την εντυπωσιακή εμπορική πορεία, το basketball-related income (BRI), η βάση υπολογισμού του salary cap, έφτασε τα 10,25 δισ. δολάρια, επίπεδο χαμηλότερο των προσδοκιών.

Ο κυριότερος λόγος ήταν η αστάθεια στην αγορά των τοπικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αλλά και το γεγονός ότι ομάδες μικρών αγορών έφτασαν μέχρι τους τελικούς των περιφερειών, μειώνοντας τα έσοδα από τα εισιτήρια της postseason. Έτσι, πάνω από 480 εκατ. δολάρια επιστράφηκαν στις ομάδες μέσω του escrow, ένα ταμείο που εξασφαλίζει τη συμφωνημένη κατανομή 51%-49% μεταξύ ιδιοκτητών και παικτών — με τους τελευταίους να βλέπουν τις αποδοχές τους να μειώνονται.