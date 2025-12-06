sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Πασκουάλ για την Μπαρτσελόνα και το NBA Europe: «Είμαστε στην Euroleague»
Euroleague 06 Δεκεμβρίου 2025 | 10:28

Πασκουάλ για την Μπαρτσελόνα και το NBA Europe: «Είμαστε στην Euroleague»

Ο Τσάβι Πασκουάλ έδωσε τη δική του οπτική γύρω από τη φημολογία για ενδεχόμενη μετακίνηση της Μπαρτσελόνα στο NBA Europe.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Η Μπαρτσελόνα έπαιξε εξαιρετικά στο Βελιγράδι, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και κατάφερε να φτάσει σε σημαντική νίκη, δείχνοντας τη δυναμική της, με τον Τσάβι Πασκουάλ να δείχνει ότι η επιστροφή του στη Βαρκελώνη θα φέρει επιτυχίες.

Ο Καταλανός προπονητής μετά το τέλος του ματς, ρωτήθηκε για την εμφάνιση της ομάδας του, αλλά και για τα σενάρια περί NBA Europe, που ακούγονται πιο έντονα για την Μπαρτσελόνα και αρκέστηκε να πει πως αυτή τη στιγμή οι Μπλαουγκράνα αγωνίζονται στην Euroleague.

«Δεν το έχουμε συζητήσει. Όλα είναι ανοιχτά. Εμείς είμαστε στην Euroleague και αυτό είναι όλο», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του προπονητή της Μπαρτσελόνα, επί του θέματος.

Οι δηλώσεις του Τσάβι Πασκουάλ:

«Είναι χαρά να βρίσκομαι στο Βελιγράδι και να παίζουμε μπροστά σε τόσο απίστευτους φιλάθλους. Είχαμε τον έλεγχο του αγώνα· ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε μόνο με 2-0 και από εκεί και πέρα μείναμε μπροστά μέχρι το τέλος. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, κάναμε πολλά λάθη και εκείνοι πήραν πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Το αντισταθμίσαμε παίζοντας καλό μπάσκετ, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, ενώ τακτικά ήμασταν εξαιρετικοί σε όλο το γήπεδο. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μας, όμως στο τέλος πήραμε τη νίκη».

Για την επιστροφή του στη Βαρκελώνη: «Νιώθω σαν να έχω ξεκινήσει μια νέα ζωή. Μπροστά μου υπάρχουν νέες προκλήσεις. Μόνο ο Σατοράνσκι είχε συνεργαστεί ξανά μαζί μου. Σε εννέα χρόνια η ομάδα έχει αλλάξει πλήρως. Τα παιδιά δουλεύουν σκληρά, προσπαθώ να τα βοηθήσω, κάνουμε πρόοδο και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Για το πέρασμά του από τη Ζενίτ και το ρωσικό μπάσκετ: «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την πολιτική· αγαπάμε μόνο τον αθλητισμό. Από μικρός έμαθα ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι διαχωρισμένος από την πολιτική. Η EuroLeague είναι σε άλλο επίπεδο σε σχέση με το ρωσικό μπάσκετ, όμως ήμουν ικανοποιημένος με την ομάδα που είχα στη Ζενίτ. Στην αρχή είχαμε τρεις δυνατές ομάδες, την ΤΣΣΚΑ, την Ούνικς και εμάς στην EuroLeague, και μετά από όσα συνέβησαν η ποιότητα, φυσικά, έπεσε».

Για το αν είχε κάποια επαφή με τον Ερυθρό Αστέρα εκείνη την περίοδο: «Είναι αλήθεια ότι όσο ήμουν στη Ζενίτ είχα πολλές συζητήσεις με διάφορες ομάδες. Όμως όλα έγιναν στη διάρκεια της σεζόν και είμαι άνθρωπος που θέλει να φτάνει τα πράγματα μέχρι το τέλος. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό».

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν
Euroleague 05.12.25

Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν

Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν, το όνομα του συνδέεται με τον Ολυμπιακό, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο - Πώς μπορεί να «σπάσει» και να φύγει από τη γαλλική ομάδα...

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
Euroleague 05.12.25

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Τα δεδομένα για το πότε είναι εφικτή η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε και τι ισχύει με τον κανονισμό σχετικά με το ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όταν το ματς γίνει.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
Μπάσκετ 04.12.25

Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας

Οπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα που ήταν προγραμματισμένη για απόψε (4/12, 21;15) στο ΣΕΦ δεν θα διεξαχθεί λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
Μπάσκετ 04.12.25

Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!

Η Αττική έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της «κακοκαιρίας Byron», με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται σε επαφές με την Περιφέρεια Αττικής για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 04.12.25

Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση
Ηχητικό ντοκουμέντο 06.12.25

«Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» - Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση Καρυώτη

Στο ηχητικό ο συγκατηγορούμενος στη δολοφονία Καρυώτη μιλά καθαρά για πιέσεις, φόβο και οικονομικό αντάλλαγμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οδηγήθηκε σε μια «ομολογία» που δεν ήταν δική του επιλογή

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα
ΔΟΑΕ 06.12.25

Η προστατευτική κατασκευή του Τσερνόμπιλ δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια, οκτώ μήνες μετά το πλήγμα από drone

Η επίθεση με drone, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία, άνοιξε μια τρύπα στην εξαιρετικά περίπλοκα κατασκευασμένη θωράκιση του Τσερνόμπιλ ύψους €1,5 δισ.

Σύνταξη
Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος
Εργασία 06.12.25

Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος

Η Κομισιόν παρουσίασε «οδικό χάρτη για την ποιοτική απασχόληση» και ετοιμάζει σχετική ρύθμιση. Όμως ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματικότητα, υπάρχει χάσμα. Στην Ελλάδα μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;
Βρετανίλα 06.12.25

Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;

Αφού τα αδέρφια Γκάλαχερ τα βρήκαν μεταξύ τους, επανένωσαν τους Oasis και γλυκάθηκαν, τώρα οι φήμες τους θέλουν να υπογράψουν το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία Byron: Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι πλοίου
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου

Ακυρώθηκαν πτήσεις ενώ αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια - Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος αλλά όχι σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα - Το κρουαζιερόπλοιο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

