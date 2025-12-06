Πασκουάλ για την Μπαρτσελόνα και το NBA Europe: «Είμαστε στην Euroleague»

Η Μπαρτσελόνα έπαιξε εξαιρετικά στο Βελιγράδι, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και κατάφερε να φτάσει σε σημαντική νίκη, δείχνοντας τη δυναμική της, με τον Τσάβι Πασκουάλ να δείχνει ότι η επιστροφή του στη Βαρκελώνη θα φέρει επιτυχίες.

Ο Καταλανός προπονητής μετά το τέλος του ματς, ρωτήθηκε για την εμφάνιση της ομάδας του, αλλά και για τα σενάρια περί NBA Europe, που ακούγονται πιο έντονα για την Μπαρτσελόνα και αρκέστηκε να πει πως αυτή τη στιγμή οι Μπλαουγκράνα αγωνίζονται στην Euroleague.

«Δεν το έχουμε συζητήσει. Όλα είναι ανοιχτά. Εμείς είμαστε στην Euroleague και αυτό είναι όλο», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του προπονητή της Μπαρτσελόνα, επί του θέματος.

Οι δηλώσεις του Τσάβι Πασκουάλ:

«Είναι χαρά να βρίσκομαι στο Βελιγράδι και να παίζουμε μπροστά σε τόσο απίστευτους φιλάθλους. Είχαμε τον έλεγχο του αγώνα· ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε μόνο με 2-0 και από εκεί και πέρα μείναμε μπροστά μέχρι το τέλος. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, κάναμε πολλά λάθη και εκείνοι πήραν πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Το αντισταθμίσαμε παίζοντας καλό μπάσκετ, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, ενώ τακτικά ήμασταν εξαιρετικοί σε όλο το γήπεδο. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μας, όμως στο τέλος πήραμε τη νίκη».

Για την επιστροφή του στη Βαρκελώνη: «Νιώθω σαν να έχω ξεκινήσει μια νέα ζωή. Μπροστά μου υπάρχουν νέες προκλήσεις. Μόνο ο Σατοράνσκι είχε συνεργαστεί ξανά μαζί μου. Σε εννέα χρόνια η ομάδα έχει αλλάξει πλήρως. Τα παιδιά δουλεύουν σκληρά, προσπαθώ να τα βοηθήσω, κάνουμε πρόοδο και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Για το πέρασμά του από τη Ζενίτ και το ρωσικό μπάσκετ: «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την πολιτική· αγαπάμε μόνο τον αθλητισμό. Από μικρός έμαθα ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι διαχωρισμένος από την πολιτική. Η EuroLeague είναι σε άλλο επίπεδο σε σχέση με το ρωσικό μπάσκετ, όμως ήμουν ικανοποιημένος με την ομάδα που είχα στη Ζενίτ. Στην αρχή είχαμε τρεις δυνατές ομάδες, την ΤΣΣΚΑ, την Ούνικς και εμάς στην EuroLeague, και μετά από όσα συνέβησαν η ποιότητα, φυσικά, έπεσε».

Για το αν είχε κάποια επαφή με τον Ερυθρό Αστέρα εκείνη την περίοδο: «Είναι αλήθεια ότι όσο ήμουν στη Ζενίτ είχα πολλές συζητήσεις με διάφορες ομάδες. Όμως όλα έγιναν στη διάρκεια της σεζόν και είμαι άνθρωπος που θέλει να φτάνει τα πράγματα μέχρι το τέλος. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό».