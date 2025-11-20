Εφές – Μπαρτσελόνα 74-73: Επιστροφή στους «Μπλαουγκράνα» με ήττα για τον Πασκουάλ

Συγκλονιστικό ήταν το φινάλε στην Κωνσταντινούπολη, με την Εφές να παίρνει τη νίκη με ανατροπή απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 74-73, σε παιχνίδι για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Κοκόσκοφ. Αντιθέτως, το ντεμπούτο του Τσάβι Πασκουάλ στην επιστροφή του στους «Μπλαουγκράνα» δεν είχε το νικηφόρο αποτέλεσμα που επιθυμούσαν οι Ισπανοί.

Κορυφαίος για την Εφές ήταν ο Αϊζέια Κορντινιέ με 14 πόντους, ενώ ήταν αυτός που σκόραρε τις καθοριστικές βολές, 0.3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του. Πρώτος σκόρερ για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Γιαν Βέσελι, ο οποίος είχε 16 πόντους, ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να φύγει νικητής από την Κωνσταντινούπολη.

Η τουρκική ομάδα κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα, καθώς 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου βρισκόταν στο -13, ωστόσο στο τρίτο δεκάλεπτο πήρε το προβάδισμα (58-55). Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες έδωσαν «μάχη», με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς, ωστόσο οι βολές του Ντεσέρ και του Κορντινιέ στο τελευταίο λεπτό έδωσαν τη νίκη στην Εφές, η οποία ανέβηκε στο 5-7. Η Μπαρτσελόνα με αυτή την ήττα έπεσε στο 7-5.

Την επόμενη αγωνιστική η Εφές θα ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (26/11), ενώ η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί τη Βιλερμπάν, στην επιστροφή του Πασκουάλ στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για παιχνίδι της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-46, 58-55, 74-73

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Κοκόσκοφ): Χάζερ, Λόιντ 13 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Γουάιλερ-Μπαμ 12 (3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Κορντινιέ 14 (3/5 δίποντα, 8/8 βολές, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 7 (5 ριμπάουντ), Ντεσέρ 12 (5/6 δίποντα, 2/2 βολές), Σουάιντερ 2, Μουτάφ 1, Οσμάνι 13 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Τζόουνς

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 5 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Κέιλ 6 (1), Νόρις, Βέσελι 16 (7/11 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μπριθουέλα 3 (1/6 σουτ), Σατοράνσκι 8 (1/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 10 (4/5 δίποντα, 2/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Φαλ 3, Λαπροβίτολα 9 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κλάιμπεν 3 (1), Σενγκέλια 4 (1/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάρα 6 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)