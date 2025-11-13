Ο Τσάβι Πασκουάλ επέστρεψε επίσημα στη Μπαρτσελόνα (pic)

Μετά από 9 χρόνια, ο Τσάβι Πασκουάλ επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα, την ομάδα με την οποία μεγαλούργησε. Ο καταλανικός σύλλογος έκανε επίσημη την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος αντικαθιστά τον Ζοάν Πενιαρόγια. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο Πασκουάλ βρέθηκε για πρώτη φορά στην Μπαρτσελόνα το 2004, ως προπονητής στα τμήματα υποδομής, ενώ αργότερα ήταν βοηθός του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στην πρώτη ομάδα. Το 2008 ήρθε η μεγάλη του ευκαιρία να αποτελέσει βασικός προπονητής των «Μπλαουγκράνα» και παρέμεινε στον πάγκο της ομάδας μέχρι το 2016.

Σε αυτή την 8αετία, οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε 4 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα Ισπανίας, ενώ το 2010 κατέκτησε και την τελευταία Euroleague της ομάδας.

Μετά τη θητεία του στη Βαρκελώνη, ανέλαβε τον Παναθηναϊκό για δύο σεζόν, με τον οποίο κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Ελλάδας. Το τελευταίο του πέρασμα από τους πάγκους ήταν από τη Ζενίτ τον Φεβρουάριο του 2020 έως το καλοκαίρι 2025. Ο Ισπανός δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του και πλέον βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην ομάδα που έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές του.

Στην ανακοίνωση της επιστροφής του 53χρονου, η Μπαρτσελόνα έγραψε: «Ο Τσάβι Πασκουάλ επιστρέφει σπίτι του».

Η σχετική ανάρτηση