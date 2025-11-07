Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 92-101: Ο φοβερός Λάιλς έκανε τη διαφορά στο clasico
Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ανώτερη και πέρασε με νίκη από τη Βαρκελώνη για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, είναι στο 5-4 μαζί με την Μπαρτσελόνα
Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν κυρίαρχη στη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 92-101 για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Στο 5-4 πλέον και οι δύο ομάδες. O Τρέι Λάιλς έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο με 29 πόντους και 4/6 τρίποντα!
Φακούντο Καμπάσο και Μάριο Χεζόνια προσέφεραν επίσης σημαντικές βοήθειες. Από πλευράς ηττημένων πάλεψαν οι Κέβιν Πάντερ, Γουίλ Κλάιμπερν και Τόκο Σενγκέλια, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν συνεχώς το πάνω χέρι. Στα θετικά για την Μπαρτσελόνα, η επιστροφή του Νίκολας Λαπροβίτολα.
Η βασίλισσα ανέβηκε έτσι στο 5-4 (4-0 εντός και 1-4 εκτός έδρας), ενώ η ομάδα του Τζοάν Πενιαρόγια έχει επίσης ρεκόρ 5-4 (2-2 εντός και 3-2 εκτός έδρας) μετά την αποψινή (7/11) της ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 24-34, 48-58, 69-85, 92-101
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Μπαρτσελόνα (Πενιαρόγια): Πάντερ 18 (1/5 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Κέιλ 2, Βέσελι 15 (1), Μπριθουέλα 3 (1), Σατοράνσκι 7 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Φαλ, Λαπροβίτολα 10 (2/5 τρίποντα, 4 λάθη), Κλάιμπερν 19 (3/6 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Σενγκέλια 13 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πάρα 2
Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 29 (4/5 τρίποντα), Αμπάλδε 2, Καμπάσο 15 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Οκίκι 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χεζόνια 15 (3/6 τρίποντα), Μάλεντον 12 (2/2 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 λάθη), Ντεκ 4 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκαρούμπα 5, Ταβάρες 7 (10 ριμπάουντ), Γιουλ, Φελίθ 9 (1), Λεν
