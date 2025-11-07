Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 80-71 της Παρτιζάν στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Euroleage, έκανε την δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του και το ρεκόρ του ανέβηκε στο 6-3.

Τι κι αν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ακολουθούσε στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, «φλερτάροντας» έντονα με την ήττα; Στο τελευταίο δεκάλεπτο λειτούργησαν ο χαρακτήρας και η άρνηση για την ήττα που έχει «χτίσει» εδώ και χρόνια ο Έλληνας τεχνικός στους Πειραιώτες. Έτσι με επιμέρους σκορ 27-13 στην περίοδο και 11-0 σερί μετά το τελευταίο προβάδισμα της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (69-71 με 2′:23» για το τέλος) ο Ολυμπιακός έφτασε σε αυτή την εντυπωσιακή -βάσει της εικόνας του ματς- ανατροπή.

Οι Πειραιώτες είχαν σε πολύ καλή μέρα αρκετούς παίκτες με τον ΜακΚίσικ και την περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού να κάνουν την διαφορά στο τέλος του παιχνιδιού, δίνοντας τη νίκη στους Πειραιώτες.

Ο Γουόκαπ είχε 15 πόντους και ήταν πολύ καλός, ενώ και ο Μιλουτίνοφ βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, με μία μεγάλη άμυνα στο τέλος και μία τάπα, έχοντας 8 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πολύ καλός ήταν και ο Ντόρσεί με 11, ενώ 14 είχε ο Βεζένκοφ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση με ένα γρήγορο προσωπικό 5-0 του Βεζένκοφ, με την Παρτιζάν να απαντά και να μειώνει σε 5-4. Η Παρτιζάν με πέντε πόντους του Ουάσινγκτον πέρασε μπροστά με 7-9, για να κάνει ο Γουόκαπ με δύο τρίποντά του το 13-12.

Το τηλεοπτικό τάιμ άουτ βρήκε την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να προηγείται με 13-14 στο 6’. Ο Μιλουτίνοφ έκανε το 20-17, για να απαντήσει με τρίποντο ο Ουάσινγκτον στο 9’. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες με 20-20 και τους Γουόκαπ και Ουάσινγκτον να είναι πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες, καθώς είχαν από 10 πόντους ο καθένας.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Παρτιζάν πέρασε μπροστά με ωραίο προσωπικό καλάθι του Μίλτον που έκανε το 23-25, για να δώσει και πάλι προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 26-25 ο Πίτερς με 3/3 βολές στο 13’. Ο Φουρνιέ με τρίποντο έκανε το 31-25 και έβαλε… φωτιά στο ΣΕΦ, αναγκάζοντας τον Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ στο 14’. Ο Ολυμπιακός έκανε δύο συνεχόμενα λάθη έδωσε στην Παρτιζάν ανοιχτό γήπεδο η οποία ισοφάρισε σε 31-31 στο 16’.

Ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω με 31-35, όμως ένα γρήγορο 5-0 και το τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ έδωσε και πάλι προβάδισμα στους Πειραιώτες με 36-35 στο 19’. Η Παρτιζάν έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με +1 και σκορ 38-39 με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να φτάνει 11 πόντους με τον Ουάσινγκτον να έχει 12. Από τον Ολυμπιακό 10 είχε ο Γουόκαπ και 7 ο Βεζένκοφ.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Παρτιζάν ξεκίνησε με δύο σέντερ το παιχνίδι με τους Τζόουνς και Φερνάντο να πατούν παρκέ και δημιούργησε πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Ενδεικτικό ήταν πως η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξέφυγε με +6 και σκορ 41-47 στο 23’. Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια έκοψε την διαφορά στο μισό με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ και έκανε το 48-51 στο 26’.

Η Παρτιζάν με γκολ φάουλ του Φερνάντο έκανε το 48-54 στο 27’. Ο Χολ ήρθε σε εκείνο το διάστημα από τον πάγκο και έδωσε ενέργεια και λύσεις στον Ολυμπιακό, τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση, κάνοντας με τρεις πόντους του το 51-54 στο 29’. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με ένα εύστοχο floater του Ουάσινγκτον και την Παρτιζάν μπροστά και +5 και σκορ με 53-58.

Η Παρτιζάν στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ξέφυγε με +8 και σκορ 54-62 με καλάθι του Ουάσινγκτον και ανάγκασε τον κόουτς Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ μόλις δύο λεπτά στο τέταρτο δεκάλεπτο (32’). Ο Ντόντα Χολ έκανε με τέσσερις προσωπικούς του πόντους το 58-62 και ανάγκασε τον Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ αυτή τη φορά στο 33’.

Η ενέργεια και η συνεργασία των Νιλικίνα και Χολ έφερε τον Ολυμπιακό στην ισοπαλία και στο 64-64 στο 35’. Ο Φερνάντο με τέσσερις προσωπικούς πόντους έκανε το 64-68 στο 37’. Ο Γουόκαπ με ένα μεγάλο τρίποντο έκανε το 69-68, απάντησε ο Μπράουν για το 69-71 στο 38’. Ο ΜακΚίσικ έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 73-71, 1.38’ πριν το τέλος του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 15 (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νιλικίνα 9 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Γουορντ 4, Βεζένκοβ 14 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (1/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 3 (3/3 βολές), Μιλουτίνοβ 8 (2/4 δίποντα, 4/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 7 (2/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 6 (2/3 δίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Φουρνιέ 3 (1)

Παρτιζάν (Ομπράντοβιτς): Μίλτον 10 (5/8 δίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Ουάσινγκτον 20 (7/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Οσετκόφσκι 3 (1/5 σουτ), Μπράουν 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Μπόνγκα 5 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Φερνάντο 9 (3/6 δίποντα, 3/3 βολές), Καλάθης (0/5 σουτ, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 17 (8/9 δίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)