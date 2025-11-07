Ζαλγκίρις – Βαλένθια: 86-77: Ασταμάτητοι οι Λιθουανοί, «καθάρισαν» τη Βαλένθια και τώρα… Ολυμπιακός (vid)

Η Ζαλγκίρις έδωσε τέλος στο Κάουνας στο νικηφόρο σερί της Βαλένθια (προερχόταν από 3 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα) και παρέμεινε με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή της βαθμολογίας της εφετικής Euroleague.

Οι Λιθουανοί επικράτησαν με 86-77 των Ισπανών, για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στην τέταρτη ήττα τους.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (10) και ριμπάουντ (11), ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε και πάλι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 15.

Πώς πήρε το ματς η Ζαλγκίρις

Οι Ισπανοί είχαν καταφέρει να μπλοκάρουν τον ρυθμό της Ζάλγκυιρις για τρία δεκάλεπτα, περιορίζοντας την ενέργειά της και κρατώντας χαμηλά τον Φρανσίσκο. Ωστόσο, ο Γάλλος γκαρντ… ξύπνησε την κρίσιμη στιγμή, παίρνοντας πρωτοβουλίες και χτίζοντας, μαζί με τον Μόουζες Ράιτ, ένα προβάδισμα (76-71) που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Ωστόσο, αυτός που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των Λιθουανών ήταν ο Μάοντο Λο, ο οποίος εκτός από 12 πόντους σημείωσε και καθοριστικό τρίποντο στα 43΄΄ για τη λήξη, γράφοντας το μη αναστρέψιμο 81-75.

Από τη Βαλένθια ξεχώρισαν οι Μοντέρο και Πραντίγια, οι οποίοι σημείωσαν από 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 38-35, 61-58, 86-77

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα

Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Φρανσίσκο 15 (5/7 δίποντα, 7 ασίστ), Μικαλάουσκας, Ράιτ 11 (4/9 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπρασντέικις 9 (3/4 δίποντα) Τουμπέλις 11 (8 ριμπάουντ), Λο 12 (4/7 τρίποντα), Σλίβα 8 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπιρούτις 1, Ρουμπστάβιτσους , Μπουτκέβιτσους 9, Σιρβίντις 3, Ουλάνοβας 7

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Τέιλορ 14 (3/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Πουέρτο, Ρίβερς 4 (4 ριμπάουντ), Πραντίγια 15 (6/9 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντε Λαρέα (4 ασίστ), Κι 3, Μοντέρο 15 (3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα,4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουρ 11 (4/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σακό 4, Τόμπσον 4, Κοστέλο 7, Νογκιές