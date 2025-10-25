Τραυματίστηκε ο Γουίλιαμς-Γκος και χάνει τα επόμενα ματς της Ζαλγκίρις
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος τραυματίστηκε κόντρα στη Μπαρτσελόνα και θα χάσει τα επόμενα ματς της Ζαλγκίρις Κάουνας.
Η Ζαλγκίρις Κάουνας θα πορευτεί χωρίς τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος για τα επόμενα παιχνίδια της, μετά τον τραυματισμό του Αμερικανού στον οπίσθιο μηριαίο.
Όπως ενημέρωσαν οι Λιθουανοί, ο Αμερικανός, πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού, υπέστη μυϊκή κάκωση στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική της Euroleague και θα μείνει εκτός δράσης τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας. Ο Γκος πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 1:25′ κόντρα στους Καταλανούς, ενώ τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση έχει μέσο όρο 11,5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα.
Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας θα παρακολουθεί την κατάσταση του παίχτη, ενώ τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές και οι πληροφορίες για την πρόοδο της ανάρρωσής του.
Η σχετική ανάρτηση της Ζαλγκίρις για τον Γκος
Nigel Williams-Goss suffered a hamstring injury during the game in Barcelona and will be sidelined for the next few games. pic.twitter.com/67z3QBP4Nu
— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 25, 2025
