O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)

Η Ζαλγκίρις «τρελαίνει» κόσμο στο ξεκίνημα της Euroleague, καθώς στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν έκανε το 2/2 κόντρα σε Μονακό και Φενέρμπαχτσε, με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Κάουνας.

Ο Αμερικανός γκαρντ που την προηγούμενη διετία αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, υπέγραψε το καλοκαίρι με τη Ζαλγκίρις ως ελεύθερος με σκοπό να αναλάβει ηγετικό ρόλο στους Λιθουανούς και δύο αγωνιστικές μετά την έναρξη της Euroleague κάνει… παπάδες.

Ο Γκος ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα του Κάουνας στη μεγάλη νίκη με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε με 84-81, σκοράροντας 20 πόντους και έχοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε ένα μοναδικό επιθετικό κρεσέντο, ενώ δύο μέρες νωρίτερα είχε ακόμη μια καταπληκτική εμφάνιση στο διπλό των Λιθουανών στο Μόντε Κάρλο κόντρα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 89-84. Ο Γκος εκεί είχε 14 πόντους σε 24 λεπτά και ήταν κομβικός στην πρεμιέρα της Euroleague, δείχνοντας πόσο απελευθερωμένος είναι στη νέα του ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ μαζί με τον Σιλβέν Φρανσίσκο είναι αυτοί που θα τραβήξουν το… κουπί στα γκαρντ για τη Ζαλγκίρις και φαίνεται με το… καλημέρα της σεζόν, με τον Γκος να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε με τον Ολυμπιακό την περασμένη χρονιά και κυρίως να συμπληρώνει ιδανικά το επιθετικό παιχνίδι του Γάλλου γκαρντ, που απασχόλησε και τους Πειραιώτες το καλοκαίρι.

Αν και ήταν τραυματίας και δεν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού στους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό, ο Γκος ήταν ο πιο σταθερός παίκτης των Πειραιωτών, με αποτέλεσμα να πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο από τη Ζαλγκίρις έχοντας αναβαθμισμένο ρόλο στην ομάδα του Κάουνας, όπως φαίνεται και από το ξεκίνημα της Euroleague.

Το καυτό ξεκίνημα του Γουίλιαμς-Γκος

Ο Γκος συνολικά παίζει 24 λεπτά ανά ματς και έχει 17 πόντους μέσο όρο, με σχεδόν 65% στο δίποντο, 85,7% στις βολές και 28,6% στο τρίποντο, ενώ είναι αυτός που αναλαμβάνει να μαρκάρει τον καλύτερο αντίπαλο γκαρντ τόσο στην αναμέτρηση με τη Μονακό, όσο και στο ματς με τη Φενέρ.

Ο ενθουσιασμός για τη μεταγραφή του Γκος στο Κάουνας είναι μεγάλη, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Μόουζες Ράιτ που επίσης κάνει σπουδαίο ξεκίνημα με την ομάδα του Τόμας Μασιούλις, ο οποίος φαίνεται να έχει πετύχει… διάνα με τους πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Η Ζαλγκίρις είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 2/2, ο Γκος έχει αναλάβει κομβικό ρόλο κι εκεί και δείχνει ότι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γκαρντ στη Euroleague τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, αλλά και δημιουργία. Και ακόμη είναι στην αρχή της σεζόν…