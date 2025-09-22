Οι οπαδοί της Ζάλγκιρις ξέσπασαν: «Ένας σύλλογος χωρίς αξίες, μια ομάδα χωρίς υποστήριξη»

Λιγότερο από 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της Euroleague, και η Ζαλγκίρις αντιμετωπίζει εξωαγωνιστικά προβλήματα με τους οπαδούς της. Συγκεκριμένα οι «Green White Boys» αρνούνται να στηρίξουν την ομάδα τους, καθώς έχουν έντονη δυσαρέσκεια με τη διοίκηση.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας του Κάουνας, βρέθηκαν έξω από το «Zalgirio Arena» με ένα πανό που αναγράφει «Ένας σύλλογος χωρίς αξίες. Μια ομάδα χωρίς υποστήριξη».

Υπενθυμίζεται ότι οι «Green White Boys» θεωρούν πως η ομάδα κοιτάει τους οπαδούς αποκλειστικά ως πηγή εσόδων και δεν νοιάζονται για την ταυτότητα του συλλόγου, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό κομμάτι, ενώ η πρόσφατη μεταγραφή του Αζουόλας Τουμπέλις από την αιώνια αντίπαλο, Ρίτας, προκάλεσε εκ νέου δυσαρέσκεια.

Η ανακοίνωση των Green White Boys (οργανωμένων της Ζαλγκίρις)

«Οι Green White Boys σταματούν προσωρινά την υποστήριξή τους προς την ανδρική ομάδα μπάσκετ της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεθούν κοινές αξίες ανάμεσα στην ομάδα μας και την οργάνωση του συλλόγου, γι’ αυτό και αυτή η απόφαση δεν είναι αποτέλεσμα ενός ή δύο γεγονότων.

Η οπτική μας και η αντίληψη των ατόμων που αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνα για τον σύλλογο όσον αφορά τη σημασία του ονόματος Ζαλγκίρις, την αυθεντικότητά του και την εικόνα του διαφέρουν ριζικά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αποφάσεις εντός της οργάνωσης, η εσωτερική επικοινωνία και η έλλειψη σαφούς αξιακού πυρήνα και κατεύθυνσης είναι οι βασικοί λόγοι της απόφασής μας.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η υπογραφή του Τουμπέλις δεν είναι με κανέναν τρόπο ο μοναδικός λόγος αυτής της διαμαρτυρίας. Ναι, είμαστε αντίθετοι με το να εκπροσωπεί αυτός ο παίκτης την ομάδα, αλλά για εμάς το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο.

Η Ζαλγκίρις δεν μπορεί να αφορά μόνο τα χρήματα, την επιθυμία για κέρδος ή τις πωλήσεις. Προς το παρόν, δημιουργείται η εντύπωση ότι όλες οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια, ξεχνώντας τις αξίες. Νιώθουμε ότι οι οπαδοί αντιμετωπίζονται κυρίως ως οικονομική πηγή και όχι ως μέρος της κοινότητας που διαμορφώνει την ταυτότητα του συλλόγου. Κατανοούμε ότι η οικονομική σταθερότητα του συλλόγου είναι ένας από τους βασικούς στόχους, αλλά για εμάς αυτό αποτελεί μέσο για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης ομάδας και όχι τον κύριο στόχο της οργάνωσης.

Ο στόχος μας δεν είναι να βλάψουμε το όνομα της Ζαλγκίρις. Αντίθετα – θέλουμε αυτό το όνομα να συνεχίσει να ενώνει και να προκαλεί μόνο θετικά συναισθήματα. Για εμάς, το όνομα αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια ευκαιρία για κέρδος, πώληση ή διαφήμιση.

Ένας από τους βασικούς λόγους δημιουργίας των GWB είναι να ενώσει ανθρώπους που έχουν την ίδια οπτική για τον σύλλογο, γι’ αυτό θεωρούμε καθήκον μας να εκφράσουμε τη θέση μας.

Υπάρχει διάλογος με τον σύλλογο. Εάν καταφέρουμε να βρούμε συμβιβασμούς, οι GWB θα επιστρέψουν».