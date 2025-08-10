sports betsson
10.08.2025 | 17:40
Φωτιά σε IX σε τούνελ της Αθηνών-Κορίνθου
10.08.2025 | 17:01
Φωτιά στην Τήνο – Στη μάχη εναέρια μέσα
ΠΑΟΚ: Απέκτησε τον γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας, Τόμας Ντίμσα
Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ Τόμας Ντίμσα, ο οποίος αγωνιζόταν στη Euroleague με την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Μια σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία και ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Ντίμσα.

Ο Ντίμσα είναι γεννημένος το 1994 στο Κάουνας, έχει ύψος 1,96 μέτρα και αγωνίζεται ως γκαρντ/φόργουορντ και καλύτερό του χαρακτηριστικό το τρίποντο στο οποίο είναι πολύ δυνατός.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Ζάλγκιρις Κάουνας, όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Λιθουανίας. Έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Λιθουανία, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις, όπως το FIBA Europe Cup με τους Φράνκφουρτ Σκαϊλάινερς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει τη συμφωνία με το Λιθουανό καλαθοσφαιριστή Tomas Dimsa για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.
Καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ ένα πολύ έμπειρο αθλητή, που με την παρουσία του προσθέτει ποιότητα στο ρόστερ της ομάδας μας.

O Tomas Dimsa γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1994 στο Κάουνας, έχει ύψος 1μ.96 και αγωνίζεται ως shooting guard και small forward.
Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Zalgiris Kaunas, στην οποία εντάχθηκε το 2009, σε ηλικία 15 ετών. Αγωνιζόμενος αρχικά στη δεύτερη, αλλά στη συνέχεια και στην πρώτη ομάδα, έμεινε στη Zalgiris ως το 2015, έχοντας κατακτήσει δύο Πρωταθλήματα (2014, 2015) και ένα Κύπελλο (2015) Λιθουανίας.

Τη 2015-16 αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Λιθουανίας και με τους Frankfurt Skyliners κατέκτησε το FIBA Europe Cup.
Επέστρεψε στην πατρίδα του και αγωνίστηκε δύο χρόνια (2016-18) στην Prienai, ενώ στο τέλος της σεζόν 2017-18 έπαιξε και στην Ιταλία με την Varese.

Τα δύο επόμενα χρόνια αγωνίστηκε στη Λιθουανία, με την Joventut Utena (2018-19) και την Lietkabelis (2019-20), με την οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν (13,4 πόντοι, 2,4 ριμπάουντ και 3,4 ασσίστ σε 42 αγώνες σε Πρωτάθλημα Λιθουανίας και BCL).

Τον Ιούνιο του 2020 υπέγραψε στη Zalgiris, αλλά τη σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε με τη μορφή του δανεισμού στην Ισπανία με την Gran Canaria (με 7 πόντους κατά μέσο όρο σε 34 παιχνίδια στην ACB), για να συνεχίσει στην Ιταλία και στην Treviso (2021-22, με 12,1 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,4 ασσίστ σε 43 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις).

Επέστρεψε το καλοκαίρι του 2022 στη Λιθουανία και στην Zalgiris, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και στις σεζόν που ακολούθησαν κατέκτησε ένα ακόμη Πρωτάθλημα Λιθουανίας (2023) και δύο φορές το King Mindaugas Cup (2023, 2024).

Αγωνίστηκε σε 79 παιχνίδια τη σεζόν 2022-23 με 6,9 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,6 ασσίστ, ενώ την επόμενη χρονιά (2023-24) έπαιξε σε 68 παιχνίδια της Zalgiris σε όλες τις διοργανώσεις με 6,8 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.

Στη διάρκεια της περσινής σεζόν αγωνίστηκε, από το Φεβρουάριο του 2025 και μετά, στην Ισπανία με τη Zaragoza. Με την ομάδα της Αραγωνίας αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια του Ισπανικού πρωταθλήματος (6,4 πόντοι, 1,8 ριμπάουντ), ένα παιχνίδι του FIBA Europe Cup, ενώ συμμετείχε και σε δύο αγώνες της Εθνικής Λιθουανίας στα παράθυρα του Φεβρουαρίου (με μέσο όρο 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ).

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Λιθουανίας με την οποία αγωνίστηκε το 2023 στο Mundobasket.

Έχει πολλές συμμετοχές με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Λιθουανίας, με τις οποίες έχει κατακτήσει: χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket παίδων το 2010, ασημένιο μετάλλιο στο Mundobasket εφήβων το 2013, αλλά και το χρυσό μετάλλιο στην Πανεπιστημιάδα το 2017».

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Ποδόσφαιρο 10.08.25

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κρατούσαν σημειώσεις για την φυσική κατάσταση των διαιτητών, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους και για την γνώση των κανονισμών

Community Shield 10.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ για το Community Shield. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

LIVE: Ελλάδα – Σερβία
Μπάσκετ 09.08.25

LIVE: Ελλάδα – Σερβία

LIVE: Ελλάδα – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Σερβία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»
Μπάσκετ 09.08.25

Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»

Λίγες ώρες πριν το φιλικό της Σερβίας με την Ελλάδα (20:30) ο προπονητής των Σέρβων Σβέτισλαβ Πέσιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές
Μπάσκετ 09.08.25

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα… ταλαιπωρηθούν από το επικείμενο Eurobasket και ήδη αναζητούν λύσεις ώστε να μην μείνουν «ξεκρέμαστοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Πέντε κράτη 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κρατούσαν σημειώσεις για την φυσική κατάσταση των διαιτητών, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους και για την γνώση των κανονισμών

Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»
Κόσμος 10.08.25

Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»

Διεθνείς πιέσεις στον Νετανιάχου, που επιχειρεί να δικαιολογήσει το επικείμενο έγκλημα. Δήλωσε ότι οι κάτοικοι στη Γάζα παρακαλούν το Ισραήλ να τους απελευθερώσει. Επίθεση στα ΜΜΕ για αντισημιτισμό.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
Community Shield 10.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ για το Community Shield. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;
Εργασιακά 10.08.25

Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;

«Η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης

Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Επικαιρότητα 10.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, ανάμεσα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του
Κριτική στο μοντέλο 10.08.25

Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του

«Τιμές και αισθητική που απευθύνονται μόνο σε μια κλειστή κάστα νεόπλουτων. Περιβαλλοντική υποβάθμιση. Λιμάνια μποτιλιαρισμένα. Εργοδοτική αυθαιρεσία», τόνισε για το μοντέλο τουρισμού της χώρας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

ΠΑΣΟΚ: Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή τις περισσότερες από αυτές τις «δομικές μεταρρυθμίσεις», που «συνιστούν παρεμβάσεις, που ενισχύουν τη Δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κράτους»

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν
Ελλάδα 10.08.25

Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση όπου ειδικευόμενοι γιατροί συνταγογραφούσαν εν αγνοία των ασθενών φάρμακα κατά του διαβήτη, με στόχο την μεταπώλησή τους

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
InShorts 10.08.25

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική
Βούλγαροι επενδυτές 10.08.25

Mπίζνες από τα Βαλκάνια στη Βόρεια Ελλάδα - Ανάρπαστα τα ακίνητα σε Χαλκιδική και στα παράλια της Καβάλας

Ακίνητα σε περιοχές - φιλέτα στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ανάρπαστα από ξένους επενδυτές, με έντονο ενδιαφέρον από Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Εκπρόσωποι της αγοράς μιλάνε στο in.

Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»
«Δεν διάβαζα» 10.08.25

Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»

«Μπορούσα να κλωτσάω τον δάσκαλο, να χτυπάω κάποιον άλλον – ό,τι ήθελα», αστειεύτηκε ο Τζάκι Τσαν κατά την διάρκεια σεμιναρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

