ΠΑΟΚ: Απέκτησε τον γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας, Τόμας Ντίμσα
Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ Τόμας Ντίμσα, ο οποίος αγωνιζόταν στη Euroleague με την Ζαλγκίρις Κάουνας.
- Φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας – Πύρινη λαίλαπα στον Δήμο Φοινικαίων
- Απαγχονισμένος εντοπίστηκε άνδρας σε δημοτικό γυμναστήριο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Άνω Τούμπα
- Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Μια σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία και ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Ντίμσα.
Ο Ντίμσα είναι γεννημένος το 1994 στο Κάουνας, έχει ύψος 1,96 μέτρα και αγωνίζεται ως γκαρντ/φόργουορντ και καλύτερό του χαρακτηριστικό το τρίποντο στο οποίο είναι πολύ δυνατός.
Ξεκίνησε την καριέρα του στη Ζάλγκιρις Κάουνας, όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Λιθουανίας. Έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Λιθουανία, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις, όπως το FIBA Europe Cup με τους Φράνκφουρτ Σκαϊλάινερς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει τη συμφωνία με το Λιθουανό καλαθοσφαιριστή Tomas Dimsa για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.
Καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ ένα πολύ έμπειρο αθλητή, που με την παρουσία του προσθέτει ποιότητα στο ρόστερ της ομάδας μας.
O Tomas Dimsa γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1994 στο Κάουνας, έχει ύψος 1μ.96 και αγωνίζεται ως shooting guard και small forward.
Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Zalgiris Kaunas, στην οποία εντάχθηκε το 2009, σε ηλικία 15 ετών. Αγωνιζόμενος αρχικά στη δεύτερη, αλλά στη συνέχεια και στην πρώτη ομάδα, έμεινε στη Zalgiris ως το 2015, έχοντας κατακτήσει δύο Πρωταθλήματα (2014, 2015) και ένα Κύπελλο (2015) Λιθουανίας.
Τη 2015-16 αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Λιθουανίας και με τους Frankfurt Skyliners κατέκτησε το FIBA Europe Cup.
Επέστρεψε στην πατρίδα του και αγωνίστηκε δύο χρόνια (2016-18) στην Prienai, ενώ στο τέλος της σεζόν 2017-18 έπαιξε και στην Ιταλία με την Varese.
Τα δύο επόμενα χρόνια αγωνίστηκε στη Λιθουανία, με την Joventut Utena (2018-19) και την Lietkabelis (2019-20), με την οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν (13,4 πόντοι, 2,4 ριμπάουντ και 3,4 ασσίστ σε 42 αγώνες σε Πρωτάθλημα Λιθουανίας και BCL).
Τον Ιούνιο του 2020 υπέγραψε στη Zalgiris, αλλά τη σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε με τη μορφή του δανεισμού στην Ισπανία με την Gran Canaria (με 7 πόντους κατά μέσο όρο σε 34 παιχνίδια στην ACB), για να συνεχίσει στην Ιταλία και στην Treviso (2021-22, με 12,1 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,4 ασσίστ σε 43 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις).
Επέστρεψε το καλοκαίρι του 2022 στη Λιθουανία και στην Zalgiris, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και στις σεζόν που ακολούθησαν κατέκτησε ένα ακόμη Πρωτάθλημα Λιθουανίας (2023) και δύο φορές το King Mindaugas Cup (2023, 2024).
Αγωνίστηκε σε 79 παιχνίδια τη σεζόν 2022-23 με 6,9 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,6 ασσίστ, ενώ την επόμενη χρονιά (2023-24) έπαιξε σε 68 παιχνίδια της Zalgiris σε όλες τις διοργανώσεις με 6,8 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.
Στη διάρκεια της περσινής σεζόν αγωνίστηκε, από το Φεβρουάριο του 2025 και μετά, στην Ισπανία με τη Zaragoza. Με την ομάδα της Αραγωνίας αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια του Ισπανικού πρωταθλήματος (6,4 πόντοι, 1,8 ριμπάουντ), ένα παιχνίδι του FIBA Europe Cup, ενώ συμμετείχε και σε δύο αγώνες της Εθνικής Λιθουανίας στα παράθυρα του Φεβρουαρίου (με μέσο όρο 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ).
Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Λιθουανίας με την οποία αγωνίστηκε το 2023 στο Mundobasket.
Έχει πολλές συμμετοχές με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Λιθουανίας, με τις οποίες έχει κατακτήσει: χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket παίδων το 2010, ασημένιο μετάλλιο στο Mundobasket εφήβων το 2013, αλλά και το χρυσό μετάλλιο στην Πανεπιστημιάδα το 2017».
- «Ακόμη μία ομάδα στην κούρσα διεκδίκησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο»
- Ο Γιόκιτς δεν αναγνωρίστηκε από την ασφάλεια του «Σπύρος Κυπριανού» (vid)
- Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
- Επιμένει για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ: Νέα πρόταση από τους Θεσσαλονικείς – Το σκέφτεται η Σλάβια Πράγας
- Ίνοκ: «Έρχονται σπουδαία πράγματα για τον Άρη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις