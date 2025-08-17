Ο Γουίλιαμς-Γκος έφτασε στο Κάουνας για τη Ζαλγκίρις (pics)
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος «πάτησε» στο Κάουνας με την οικογένειά του, και ετοιμάζεται να ενταχθεί στη Ζαλγκίρις.
- Τα μερομήνια «μίλησαν» μέχρι το Μάρτιο - Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα
- Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του
- Απίστευτο περιστατικό: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε... θόρυβο
- Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός λουόμενος – Η παραλία είχε κόκκινη σημαία
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ζαλγκίρις, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, έφτασε στη Λιθουανία.
Ο Αμερικανός, που αποχώρησε μετά από δύο σεζόν από τον Ολυμπιακό, προσγειώθηκε με την οικογένειά του στο Κάουνας, και ετοιμάζεται να ξεκινήσει το νέο του κεφάλαιο.
Ο Γουίλιαμς-Γκος έφτασε στο Κάουνας
Zalgiris newcomer Nigel Williams-Goss has arrived in Lithuania! 🇱🇹🛩 pic.twitter.com/LtnfUwgai6
— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 16, 2025
Το συμβόλαιο του Γουίλιαμς-Γκος με τη Ζαλγκίρις έχει διάρκεια 2+1 χρόνων, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του ανέρχονται κοντά στα 1.3 εκατομμύρια ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκος την προηγούμενη διετία αγωνίστηκε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θητεία του στους Πειραιώτες και έκλεισε τη σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
- Παναθηναϊκός: Ανησυχία με Γέντβαϊ, υπέστη διάστρεμμα
- Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
- «Η Μπριζ απέρριψε την πρόταση της Κρίσταλ Πάλας για τον Τζόλη» (pic)
- Ο Άρης ανακοίνωσε τον πρωταθλητή του NBA, Μπριν Φορμπς
- Ο Γουίλιαμς-Γκος έφτασε στο Κάουνας για τη Ζαλγκίρις (pics)
- Κίβου: «Δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός – Μας δημιούργησε προβλήματα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις