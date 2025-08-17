Ο Γουίλιαμς-Γκος έφτασε στο Κάουνας για τη Ζαλγκίρις (pics)

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ζαλγκίρις, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, έφτασε στη Λιθουανία.

Ο Αμερικανός, που αποχώρησε μετά από δύο σεζόν από τον Ολυμπιακό, προσγειώθηκε με την οικογένειά του στο Κάουνας, και ετοιμάζεται να ξεκινήσει το νέο του κεφάλαιο.

Ο Γουίλιαμς-Γκος έφτασε στο Κάουνας

Zalgiris newcomer Nigel Williams-Goss has arrived in Lithuania! 🇱🇹🛩 pic.twitter.com/LtnfUwgai6 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 16, 2025

Το συμβόλαιο του Γουίλιαμς-Γκος με τη Ζαλγκίρις έχει διάρκεια 2+1 χρόνων, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του ανέρχονται κοντά στα 1.3 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκος την προηγούμενη διετία αγωνίστηκε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θητεία του στους Πειραιώτες και έκλεισε τη σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.