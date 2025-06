Επίσημο: Στη Ζαλγκίρις ο Γουίλιαμς-Γκος (vid)

O Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Ζαλγκίρις.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αφού το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε και πλέον είναι παίκτης του λιθουανικού συλλόγου για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Ο 30χρονος γκαρντ αποχώρησε από τους Πειραιώτες μετά από μία διετία, με παρουσία σε δύο Final Four, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και δύο Super Cup Ελλάδος.

«Η αναμονή τελείωσε, υποδεχθείτε τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των Λιθουανών.

The wait is over. Please welcome, Nigel Williams-Goss! 🔥 pic.twitter.com/ybPxhqTZgd

