Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Γουίλιαμς-Γκος

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, με τον Αμερικανό να αποχωρεί δύο χρόνια μετά την επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους».

Κάπως έτσι, ο πρώην πλέον γκαρντ των Πειραιωτών θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κάουνας και τη Ζαλγκίρις, με την οποία έχει έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία. Μάλιστα, την Τρίτη (10/6) ο Γουίλιαμς Γκος αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, επίσης με ένα μήνυμα στα social media.

❤️🤍 Thank you @NigelWG5 for everything you’ve brought to the team!

Wishing you all the best in your next career steps and lots of happiness with your lovely family.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/2x4kjf55z9

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 11, 2025