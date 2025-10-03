Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 84-81: Πήρε το ντέρμπι και έκανε το 2/2

Πω πω μια Ζαλγκίρις! Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος η ομάδα του Τόμας Μασιούλις επικράτησε με 84-81 σε ματσάρα της Φενέρμπαχτσε και έκανε το 2Χ2 στην Euroleague μετά τη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Μονακό.

Ο Γκος με 20 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών ενώ 18 πόντους είχε ο Φρανσίσκο και 11 ο Ράιτ. Για τη Φενέρ έκανε απίθανο ματς ο Μπάλντγουιν με 36 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5/8 τρίποντα, αλλά δεν ήταν αρκετός για την ομάδα του.

Με τον Γκος να κάνει ματσάρα η Ζαλγκίρις είχε από νωρίς το προβάδισμα (29-20, 10′) αν και η Φενέρ δεν την άφηνε να ξεφύγει μαζεύοντας διαρκώς τη διαφορά (39-36, 18′). Στο 29′ όμως οι Λιθουανοί πήραν τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι όταν προηγήθηκαν με 65-51. Οι Τούρκοι αντέδρασαν και μάλιστα προηγήθηκαν για πρώτη φορά (74-75, 37′), αλλά στο τέλος η Ζαλγκίρις ήταν πιο εύστοχη και ψύχραιμη παίρνοντας τη νίκη με 84-81.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 43-37, 65-53. 84-81

Το φύλλο αγώνα του παιχνιδιού:

Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 20 (7/8 δίποντα, 2 ασίστ), Φρανσίσκο 18 (3/4 τρίποντα, 3/7 βολές, 4 ασίστ), Ράιτ 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπραζντέικις, Τουμπέλις 8 (2/4 τρίποντα), Λο 4, Σλίβα 4 (3 ριμπάουντ), Μπιρούτις 9 (3 ριμπάουντ), Ρουμπσταβίτσιους, Μπουτκεβίτσιους 3 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σιρβίντις, Ουλάνοβας 7 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 4, Μπάλντουιν 36 (9/14 δίποντα, 5/8 τρίποντα,4 ασίστ), Μέλι 10 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 10 (6 ριμπάουντ), Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 2, Μπιτίμ 6, Γιάντουνεν 2 (4 ριμπάουντ), Χολ 12 (6/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόλσον 2 (2 ριμπάουντ), Μπιρτς 2 (4 ριμπάουντ).