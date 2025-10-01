Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Η Ζαλγκίρις επικράτησε με 84-89 επί της Μονακό στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague, με πρωταγωνιστές τους δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Η ομάδα του Μασιούλις μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, τελειώνοντας την πρώτη περίοδο με ποσοστό 80% σε σουτ τριών πόντων και προβάδισμα επτά πόντων. Η Μονακό ήτανε κοντά σε όλο το παιχνίδι, με τους Μάικ Τζέιμς και Ντάνιελ Τάις να είναι οι καλύτεροι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, όμως δεν κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ ούτε στιγμή.

Με τον Μόουζες Ράιτ σε τρομακτική βραδιά και τον Γουίλιαμς Γκος να προσθέτει 14 πόντους, οι Λιθουανοί έκαναν την έκπληξη και έφυγαν από το Πριγκιπάτο νικητές. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού ήταν ο MVP της αναμέτρησης, κάνοντας μάλιστα ρεκόρ καριέρας σε πόντους στη Euroleague, σκοράροντας 21 πόντους με 8/8 σουτ εντός πεδίας, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ.

Ο Μάικ Τζέιμς στο τέλος πήγε να κάνει την απόλυτη ανατροπή, ρίχνοντας την διαφορά στους 4 με 50 δευτερόλεπτα στο ρολόι, όμως δεν κατάφερε να ευστοχήσει στο τελευταίο του τρίποντο. Ο Αμερικανός σταμάτησε στους 24 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και μάζεψε 3 ριμπάουντ, ενώ οι Ντάνιελ Τάις και Νίκολα Μίροτιτς πρόσθεσαν 17 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 9 (3/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 4 (5 ριμπάουντ), Τάις 17 (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Ντιάλο 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Χέιζ, Τάρπι, Νέντοβιτς 2, Στράζελ 2, Μίροτιτς 16 (5/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζέιμς 24 (8/12 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 14 (4/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Φρανσίσκο 9 (1/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ), Ράιτ 21 (7/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 4, Τουμπέλις 9 (1), Λο 11 (2), Σλίβα 6 (2), Μπιρούτις 10 (5/8 δίποντα), Μπουτκέβιτσους 3 (1), Σιρβίντις, Ουλάνοβας 2.