Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

Ο Ολυμπιακός αν και… ίδρωσε κατάφερε να «λυγίσει» στο ΣΕΦ την αντίσταση της Παρτίζαν και να πανηγυρίσει τη νίκη με σκορ , στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Πλέον, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-3, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να πέφτει στο 3-6. Επόμενο ματς ξανά στο Φάληρο για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι θα υποδεχθούν τη Ζάλγκιρις Κάουνας την ερχόμενη Τετάρτη (12/11, 21:15), στο ξεκίνημα της «διαβολοβδομάδας».

Η Ζάλγκιρις έδωσε τέλος στο Κάουνας στο νικηφόρο σερί της Βαλένθια (προερχόταν από 3 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα) και παρέμεινε με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή της βαθμολογίας της εφετικής Euroleague. Στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μπαρτσελόνα με 101-92 και μέσα στη Βαρκελώνη μάλιστα.

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε σε δύο παρατάσεις, η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε εναντίον της Εφές παίρνοντας ένα σπουδαίο «διπλό» με το σκορ να λήγει 97-93 υπέρ των Ιταλών.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 5/11

Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68

Πέμπτη 6/11

Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 81-67

Ντουμπάι-Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109

Μπασκόνια-Βίρτους Μπολόνια 87-76

Παρί-Μπάγερν Μονάχου 82-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μονακό 107-112

Παρασκευή 7/11

Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο 93-97 (παρ.)

Ζάλγκιρις-Βαλένθια 86-77

Ολυμπιακός-Παρτίζαν 80-71

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 92-101

Η βαθμολογία της Euroleague:

Επόμενη (10η) αγωνιστική:

Τρίτη 11/11

18:00 Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας

21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Μονακό

21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Αναντολού Εφές

22:00 Παρί-Παναθηναϊκός

Τετάρτη 12/11