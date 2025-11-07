Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτιζάν στο ΣΕΦ.
- Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
- Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
- Ζω μόνο για τον γιο μας: Ο Τομ Φορντ μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του συζύγου του το 2021
- Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Ο Ολυμπιακός αν και… ίδρωσε κατάφερε να «λυγίσει» στο ΣΕΦ την αντίσταση της Παρτίζαν και να πανηγυρίσει τη νίκη με σκορ , στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.
Πλέον, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-3, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να πέφτει στο 3-6. Επόμενο ματς ξανά στο Φάληρο για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι θα υποδεχθούν τη Ζάλγκιρις Κάουνας την ερχόμενη Τετάρτη (12/11, 21:15), στο ξεκίνημα της «διαβολοβδομάδας».
Η Ζάλγκιρις έδωσε τέλος στο Κάουνας στο νικηφόρο σερί της Βαλένθια (προερχόταν από 3 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα) και παρέμεινε με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή της βαθμολογίας της εφετικής Euroleague. Στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μπαρτσελόνα με 101-92 και μέσα στη Βαρκελώνη μάλιστα.
Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε σε δύο παρατάσεις, η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε εναντίον της Εφές παίρνοντας ένα σπουδαίο «διπλό» με το σκορ να λήγει 97-93 υπέρ των Ιταλών.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 5/11
- Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68
Πέμπτη 6/11
- Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 81-67
- Ντουμπάι-Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
- Μπασκόνια-Βίρτους Μπολόνια 87-76
- Παρί-Μπάγερν Μονάχου 82-86
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μονακό 107-112
Παρασκευή 7/11
- Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο 93-97 (παρ.)
- Ζάλγκιρις-Βαλένθια 86-77
- Ολυμπιακός-Παρτίζαν 80-71
- Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 92-101
Η βαθμολογία της Euroleague:
Επόμενη (10η) αγωνιστική:
Τρίτη 11/11
- 18:00 Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας
- 21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια
- 21:30 Παρτίζαν-Μονακό
- 21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Αναντολού Εφές
- 22:00 Παρί-Παναθηναϊκός
Τετάρτη 12/11
- 21:15 Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Μπαρτσελόνα
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν
- Ο Γκουαρντιόλα έφτασε τους 1000 αγώνες στην καριέρα του: «Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος μου…»
- Τι αποκαλύπτουν για το NBA Europe: «Η Γαλάτασαραϊ θα είναι η πρώτη τούρκικη ομάδα που θα λάβει μέρος…»
- Μπαρτζώκας: «Όλοι έπαιξαν καλή άμυνα στην τελευταία περίοδο – Σημαντικός ο Μιλουτίνοφ»
- Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 92-101: Ο φοβερός Λάιλς έκανε τη διαφορά στο clasico
- Τι είπε ο Ομπράντοβιτς για την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Κάναμε λάθη – Πρέπει να ξαναδώ μερικά πράγματα»
- Χάαλαντ: «Μισώ να είμαι οφσάιντ»! – Φέτος δεν έχει βγει ούτε μια φορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις