Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 93-97: Νικητές οι Ιταλοί μετά από δύο παρατάσεις (vid)

Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη με 97-93, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague. Με το αποψινό τρίτο εφετινό διπλό τους, οι Ιταλοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-5, ενώ υποχρεώσαν την τουρκική ομάδα στην έκτη ήττα της.

Οι Σέιβον Σίλντς και Ζακ Λεντέι ξεχώρισαν για την ιταλική ομάδα, με 25 και 24 πόντους, αντίστοιχα, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Ο Σίλντς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 30 βαθμούς στην αξιολόγηση, δείχνοντας μεγάλη αποφασιστικότητα.

Από την πλευρά της Εφές, ο Πι Τζέι Ντοζίερ ήταν εξίσου εντυπωσιακός, σημειώνοντας ρεκόρ πόντων με τους 34 πόντους που φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποφευχθεί η ήττα.

Το παιχνίδι, που είχε συνεχείς ανατροπές και εντυπωσιακά σερί, κρίθηκε τελικά στις δύο παρατάσεις, με την Αρμάνι να φεύγει νικήτρια από την τουρκική πρωτεύουσα.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-33, 48-59, 73-73κ.α., 84-84 α΄ παρ., 93-97 β΄ παρ.

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Εφές (Κοκόσκοφ): Λάρκιν 12 (3/6 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 9 ασίστ), Χαζέρ, Λόιντ 9 (3 ριμπάουν, 3 ασίστ), Βάιλερ-Μπαμπ 16 (5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κορντινιέ, Σμιτς 6 (4 ριμπάουντ), Ντοζίερ 34 (10/13 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Σουάιντερ, Μουτάφ, Οσμανί 14 (4/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιλμάζ

Αρμάνι Μιλάνο (Μεσίνα): Μάνιον 3, Έλις 14 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Μπούκερ 2 (8 ριμπάουντ), Μπολμάρο 10 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπρουκς, Λεντέι 25 (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/8 βολές) Ρίτσι, Γκούντουριτς 13 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ντιόπ, Σιλντς 24 (2/4 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντάνστον 4, Σέστινα 2