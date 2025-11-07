Τι είπε ο Ομπράντοβιτς για την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Κάναμε λάθη – Πρέπει να ξαναδώ μερικά πράγματα»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στα λάθη που έκανε η Παρτιζάν μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό με 80-71.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε δηλώσεις μετά την ήττα της Παρτιζάν από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και ήταν απογοητευμένος από την εικόνα των παικτών του στο φινάλε του ματς, όπου και έγειρε η πλάστιγγα υπέρ των πρωταθλητών Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, ο Ζοτς τόνισε ότι η ομάδα του έπρεπε να κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά, ειδικά προς το τέλος, ενώ υπογράμμισε ότι έγιναν λάθη, ωστόσο δεν θέλησε να πει κάτι περισσότερο.
Το μόνο που είπε λίγο πριν αποχωρήσει για τη συνέντευξη Τύπου είναι πως «είναι μερικά πράγματα που πρέπει να ξαναδώ», ανέφερε ο Ομπράντοβιτς.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:
«Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα διαφορετικά. Κάναμε λάθη. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να ξαναδώ» ενώ στην συνέχεια αποχώρησε.»
