Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Η Παρτίζαν θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Παρασκευή (7/11, 21:15) για την 9η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μιλά για την αναμέτρηση.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν χτιστεί για να έχουν τις υψηλότερες φιλοδοξίες, ενώ στάθηκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα που είναι για πολλά χρόνια στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει φτιαχτεί για να έχει τις υψηλότερες φιλοδοξίες στη Euroleague. Είχαν επίσης ορισμένα προβλήματα με το ρόστερ, κάτι παρόμοιο με εμάς. Θα παίξουμε χωρίς τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Βάνια Μαρίνκοβιτς, οπότε θα μείνουν στο Βελιγράδι.

Ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ και παίζει πολύ καλά, και έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και χρόνια, οπότε έχουν αυτοματισμό στο παιχνίδι τους. Τους έχουμε αναλύσει και ελπίζω να έχουμε την ίδια επιθυμία όπως στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα».