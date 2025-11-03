«Τρελάθηκε» ο Ομπράντοβιτς με τη νέα ήττα της Παρτίζαν

Την τρίτη σερί ήττα της γνώρισε η Παρτιζάν απόψε, με την Dubai BC να επικρατεί με 82-70 για την 5η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας. Οι Σέρβοι προέρχονται από δύο χαμένα παιχνίδια στην διαβολοβδομάδα της Euroleague, από Χαποέλ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα και ο Ομπράντοβιτς δεν μάσησε τα λόγια του μετά την λήξη του αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Συγχαρητήρια στην Ντουμπάι. Μέχρι ένα σημείο το παιχνίδι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Όταν προηγηθήκαμε με έξι πόντους, σταματήσαμε να παίζουμε. Και το κάναμε με τέτοιον τρόπο, που φάνηκε πως πολλούς παίκτες δεν τους ένοιαζε καν το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ απογοητευμένος».

«Μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα τους συνεχάρηκα για τη συμπεριφορά και τη διάθεση τους να παίξουν μπάσκετ. Σήμερα δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Τους το είπα και στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω τον λόγο, αλλά ήταν μια πολύ κακή εικόνα. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να τους ξυπνήσουμε».

«Ίσως και η παρουσία του κόσμου θα έπρεπε να τους προβληματίσει. Έχουμε οπαδούς παντού, σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στο Βελιγράδι. Οφείλουν τουλάχιστον γι’ αυτούς να δείχνουν θέληση και πάθος. Δεν τους νοιάζει όμως»

«Δεν ξέρω αν η κατάρρευση ήταν θέμα ψυχολογίας ή φυσικής κατάστασης… Οι παίκτες πρέπει να αγαπούν το παιχνίδι. Αν παίζεις, πρέπει να τα δίνεις όλα. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο Καλάθης είχε μόλις μία προπόνηση μαζί μας και ο Μίλτον μόλις επέστρεψε. Αυτοί οι δύο τουλάχιστον έδειξαν κάτι. Οι υπόλοιποι… δεν έπαιξαν έξυπνα. Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος».