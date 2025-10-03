sports betsson
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)
Euroleague 03 Οκτωβρίου 2025 | 09:24

Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)

Η κριτική που ασκείται στην Παρτιζάν στο σημείο αυτό της σεζόν εξόργισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος απάντησε ειρωνικά σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το αγχωτικό 80-78 επί της Αρμάνι Μιλάνο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν αιχμηρός στις δηλώσεις του, απαντώντας σε όσους ασκούν κριτική στην ομάδα του σε αυτό το σημείο της σεζόν. Η Παρτιζάν είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά οι Ιταλοί πλησίασαν στο τέλος, με τον Μάρκο Γκούντουριτς να αστοχεί σε καθοριστικό τρίποντο.

«Οι φίλαθλοι θέλουν πάντα νίκες  και πολύ καλά κάνουν. Αλλά πιστεύει κανείς ότι εμείς εδώ προετοιμαζόμαστε για να χάσουμε; Προπονούμαστε για να χάσουμε; Φυσικά και όχι», τόνισε ο Ομπράντοβιτς, φανερά ενοχλημένος από τα σχόλιό δημοσιογράφου πως η Παρτιζάν οφείλει «να κερδίζει πάση θυσία» για τους οπαδούς της. «Όλοι θέλουμε να νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας σε κάθε παιχνίδι».

Ο έμπειρος προπονητής συνέχισε με ένταση: «Τι δουλειά έχω εγώ εδώ αν είναι να χάνουμε; Τι κάνω; Γιατί να χάσουμε; Μάλλον γιατί είμαι “loser” όλη μου τη ζωή, σωστά; Δεν είναι έτσι. Η δουλειά μας είναι να προετοιμαζόμαστε σωστά, να παλεύουμε σε κάθε κατοχή και να κερδίζουμε με το δίκιο μας».

H απάντηση του Ομπράντοβιτς

Business
Mediobanca: Στα 30 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Mediobanca: Στα 30 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

inWellness
inTown
Champions League 03.10.25

Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)
Euroleague 02.10.25

Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)

Νέα προβλήματα με το ΣΕΦ, καθώς το γήπεδο πλημμύρισε ξανά από τη βροχόπτωση που πλήττει την Αττική – Δεν έχει παραδοθεί το γήπεδο ακόμα στην ΚΑΕ

Σύνταξη
Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους
Κράτη έκτακτης ανάγκης 03.10.25

Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους

46 χρόνια μετά τον θάνατό τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό διατηρούν την επικαιρότητά τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
Η αναφορά στον Χάρι 03.10.25

«Θα αλλάξω την μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»: Αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ - Τι είπε για την Κέιτ

Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior
Το «ουάου» είναι λίγο 03.10.25

Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μια πολύ τολμηρή, ωστόσο εξόχως κομψή, εμφάνιση καθώς παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον Dior για τη γυναικεία συλλογή ss2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η πλανητική διατροφή ως απάντηση στην κλιματική κρίση – Μπορεί να προλάβει 15 εκατ. θανάτους ετησίως
Έρευνα 03.10.25

Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές

Η παραγωγή ζωικών τροφών τείνει να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την παραγωγή φυτικών τροφών συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση

Σύνταξη
Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών
Ασυλία 03.10.25

Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

To Reuters εστιάζει στην παρότρυνση της Λάουρας Κοβέσι για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η νομοθεσία στην Ελλάδα εμποδίζει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισήμανε η Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις
Πολιτική 03.10.25

Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις

Σε νέα δίνη κρίσης βάζει την κυβέρνηση η άτεγκτη στάση του Μαξίμου στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι. Τι σηματοδοτεί η ηχηρή παρέμβαση Δένδια απέναντι στην κεντρική γραμμή αλλά και τον Αδ. Γεωργιάδη. Γιατί οι «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις θα πυκνώσουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Μάσα και θα δεις 03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
Champions League 03.10.25

Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»
Κοινωνική πολιτική 03.10.25

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»

Στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για άτομα με αναπηρία, ο οικοδεσπότης, Γιάννης Κωνσταντάτος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρες και τι απαιτείται για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα
Άρθρο 86 03.10.25

Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα

Στη συνέντευξη Τύπου της Λάουρας Κοβέσι αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σημειώνοντας ότι η ευρωπαία εισαγγελέας εντοπίζει το πρόβλημα στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Σύνταξη
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
Αποκαλύψεις; 03.10.25

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

