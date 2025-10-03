Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)
Η κριτική που ασκείται στην Παρτιζάν στο σημείο αυτό της σεζόν εξόργισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος απάντησε ειρωνικά σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague.
Μετά το αγχωτικό 80-78 επί της Αρμάνι Μιλάνο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν αιχμηρός στις δηλώσεις του, απαντώντας σε όσους ασκούν κριτική στην ομάδα του σε αυτό το σημείο της σεζόν. Η Παρτιζάν είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά οι Ιταλοί πλησίασαν στο τέλος, με τον Μάρκο Γκούντουριτς να αστοχεί σε καθοριστικό τρίποντο.
«Οι φίλαθλοι θέλουν πάντα νίκες και πολύ καλά κάνουν. Αλλά πιστεύει κανείς ότι εμείς εδώ προετοιμαζόμαστε για να χάσουμε; Προπονούμαστε για να χάσουμε; Φυσικά και όχι», τόνισε ο Ομπράντοβιτς, φανερά ενοχλημένος από τα σχόλιό δημοσιογράφου πως η Παρτιζάν οφείλει «να κερδίζει πάση θυσία» για τους οπαδούς της. «Όλοι θέλουμε να νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας σε κάθε παιχνίδι».
Ο έμπειρος προπονητής συνέχισε με ένταση: «Τι δουλειά έχω εγώ εδώ αν είναι να χάνουμε; Τι κάνω; Γιατί να χάσουμε; Μάλλον γιατί είμαι “loser” όλη μου τη ζωή, σωστά; Δεν είναι έτσι. Η δουλειά μας είναι να προετοιμαζόμαστε σωστά, να παλεύουμε σε κάθε κατοχή και να κερδίζουμε με το δίκιο μας».
