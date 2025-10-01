Euroleague: Άνετα η πρωταθλήτρια Φενέρ την Παρί, «διπλό» στη Γαλλία η Βαλένθια

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε δυναμικά στην νέα σεζόν της Euroleague, νικώντας εύκολα την Παρί με 96-77 με τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ να είναι ο άνθρωπος της βραδιάς, καθώς σκόραρε 20 πόντους στο ντεμπούτο του στην Ευρωπαϊκή «σκηνή».

Μαζί με τον Αμερικανό, ο Ντέβον Χολ έκανε τρομερή εμφάνιση, πετυχαίνοντας 22 πόντους με 7/8 σουτ εντός πεδίας και 5/6 σουτ τριών πόντων. Από την Παρί, ο Ναντίρ Ιφί σταμάτησε στους 23 πόντους σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Τζάστιν Ρόμπινσον πρόσθεσε 17.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 70-59, 96-77

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 4, Μπιρσέν 3, Μπάλντουιν 10 (10 ασίστ), Μέλι 9 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 20 (4/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/7 βολές), Μπόστον Τζούνιορ 5 (1), Μπιμπέροβιτς 9 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπιτίμ, Γιάντουνεν 5 (1), Χολ 22 (5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόλσον 7, Μπιρτς 2.

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Ιφί 23 (5), Καβαλιέρε 5 (4 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 17 (3), Ερέρα 2, Ντοκοσί 2 (10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φαγιέ 2, Μόργκαν 2, Μπακό, Εμπαγιέ 6 (1), Ουατάρα 5 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Χομς 9 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γουίλις 4.

Έδειξε χαρακτήρα στη Γαλλία η Βαλένθια

Στο Αστρομπάλ, η Βαλένθια επικράτησε επί της Βιλερμπάν με 77-80 σε έναν αγώνα θρίλερ, που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ομάρι Μουρ ήταν ο MVP της αναμέτρησης, με τον 25χρονο να φτάνει πολύ κοντά σε τριπλ-νταμπλ, χάνοντας το για 2 ριμπάουντ. Σημείωσε 12 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάριους Τόμσον στο ντεμπούτο του με την φανέλα των «Νυχτερίδων», πέτυχε 15 πόντους.

Από τους Γάλλους, ο Νάντο Ντε Κολό σκοράροντας 17 πόντους και τους Γκλιν Γουότσον Τζούνιορ και Μπαστιέν Βοτιέ να προσθέτουν από 14 και 12 πόντους αντιστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-34, 60-60, 77-80

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Σέλιας 13 (3/8 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χάρισον 6 (3/7 δίποντα), Αζανσά 2 (1/7 σουτ), Μασά 2, Τζάκσον 2, Ντε Κολό 17 (3/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάιτι 7 (1), Ντιάιγ 6 (5 ριμπάουντ), Γουάτσον 14 (4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές), Βοτιέ 12 (4/5 δίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Τραορέ

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Τέιλορ 3 (1/6 σουτ), Πουέρτο 5 (2/9 σουτ), Ρίβερς 13 (3/6 δίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Πραντίγια 2, Ντε Λαρέα 6 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μουρ 12 (3/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Σακό, Τόμσον 15 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ιροέγκμπου 8 (1), Κοστέλο 13 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Νόγκες, Σέστινα 3 (1/9 σουτ).