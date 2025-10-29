Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πανηγύρισε στην… ουδέτερη Σόφια την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-1 παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 97-84 της Παρτιζάν, για την 7η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη ήττα του και δεύτερη διαδοχική.

Επόμενο ματς στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό για τους Ισραηλινούς, που έρχονται στην Ελλάδα την ερχόμενη Παρασκευή (31/10, 21:15).

Ο πλουραλισμός στην επίθεση της Χάποελ έκανε τη διαφορά

Οι Ισραηλινοί βασίστηκαν στη διάρκεια που επέδειξαν στο κομμάτι της παραγωγικότητας, απόρροια των εξαιρετικών ποσοστών ευστοχίας τους, αλλά και στις απουσίες των Σέρβων, που ταξίδεψαν στη Βουλγαρία χωρίς τους Καρλίκ Τζόουνς, Σέικ Μίλτον, Μάριο Νάκιτς και τον νεοαποκτηθέντα Νικ Καλάθη.

Χαρακτηριστικό του επιθετικού πλουραλισμού της Χάποελ είναι ότι επτά παίκτες της τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων. Ξεχώρισε ο Κόλιν Μάλκολμ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους (3/4 τρίποντα), μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Αντίθετα, ο Βασίλιε Μίτσιτς έμεινε σε ρηχά νερά, αστοχώντας και στα έξι τρίποντα που επιχείρησε. Από την πλευρά της Παρτίζαν, κορυφαίος ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μπρούνο Φερνάντο έκανε το ντεμπούτο του, προσθέτοντας 6 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-42, 70-63, 97-84