Ομπράντοβιτς: «Η Euroleague είναι πιο δύσκολη από το NBA»

Για ακόμη μία φορά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλησε να σταθεί στο πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα που έχουν να διαχειριστούν ομάδες της Euroleague όπως η Παρτίζαν.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι οι παίκτες είναι εξαντλημένοι και ότι η Euroleague είναι πιο δύσκολη σε αυτό το κομμάτι από το ΝΒΑ αφού οι ομάδες της πρέπει να αγωνίζονται σε διαφορετικές διοργανώσεις, αντί μίας όπως στις ΗΠΑ.

«Οι παίκτες είναι εξαντλημένοι. Από πολλές απόψεις, η Euroleague είναι πιο δύσκολη από το NBA», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Παρτίζαν, μιλώντας για το δύσκολο πρόγραμμα που έχουν οι ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Oι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Οι παίκτες είναι εξαντλημένοι. Από πολλές απόψεις, η Euroleague είναι πιο δύσκολη από το NBA. Έχουν μόνο αυτή τη μία διοργάνωση, ενώ εμείς έχουμε αρκετές: Euroleague, Αδριατική Λίγκα, Κύπελλο, SuperLeague… Οι παίκτες δεν έχουν καν χρόνο να αναρρώσουν, κάτι που οδηγεί σε τραυματισμούς.

Πρέπει να συζητήσουμε το πρόγραμμα . Δεν ξέρω πού οδηγεί όλο αυτό και πώς θα επηρεάσει τους τραυματισμούς. Απλώς μιλάω για το πρόγραμμα. Αύριο έχουμε προπόνηση, η οποία δεν θα είναι στην πραγματικότητα προπόνηση, και αυτό το Σαββατοκύριακο αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο που θα είναι πλήρως προετοιμασμένος. Η διαφορά στην ποιότητα δεν αμφισβητείται, αλλά το κίνητρο…», κατέληξε ο Σέρβος.