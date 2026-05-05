Συγκίνηση: Ο ΟΦΗ πήγε το Κύπελλο στον τάφο του Γκέραρντ
Ο ΟΦΗ δεν ξεχνά τον μεγάλο Ευγένιο Γκέραρντ καθώς είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του. Είχε πάρει Κύπελλο και το 1987 με τον Ολλανδό στον πάγκο του.
Σε μια τρομερά συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι άνθρωποι του ΟΦΗ, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το οποίο ήταν και το δεύτερο στην ιστορία του συλλόγου.
Το τρόπαιο πήγε μέχρι την Ελιά και βρέθηκε στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ, σαν ένα συμβολικό «ευχαριστώ» σε εκείνον που οδήγησε τον ΟΦΗ στην κορυφή το 1987, όταν οι Κρητικοί κατέκτησαν τον παρθενικό τους τίτλο.
Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το τρόπαιο τοποθετήθηκε στον τόπο που «αναπαύεται» ο σπουδαίος Ολλανδός τεχνικός. Μια κίνηση που προκαλεί ρίγη συγκίνησης, με τους ανθρώπους του ΟΦΗ να του… παραδίδουν το τρόπαιο.
Ήταν μια στιγμή που ξεπέρασε το ποδόσφαιρο. Μια στιγμή μνήμης, σεβασμού και συνέχειας. Γιατί ο ΟΦΗ δεν ξεχνά και ο Γκέραρντ θα είναι για πάντα κομμάτι της ψυχής του.
