«Είμαι του Ψηλορείτη γιος…» – Το υπέροχο βίντεο του ΟΦΗ για την… φιέστα με τον Άρη (vid)

Ο ΟΦΗ πέτυχε μια ιστορική νίκη στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ και φέρνοντας το τρόπαιο ξανά στο Ηράκλειο έπειτα από 39 χρόνια.

Πλέον, οι Κρητικοί στρέφουν την προσοχή τους στις υποχρεώσεις τους στη Stoiximan Super League, καθώς την Κυριακή (3/5) στις 17:00 κοντράρονται με τον Άρη, στο Παγκρήτιο για την 3η αγωνιστική των play offs 5-8.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη σε γιορτινή ατμόσφαιρα και μπροστά σε χιλιάδες φίλους της, θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα με μία νίκη γοήτρου, με το παιχνίδι στο Παγκρήτιο, να έχει χαρακτήρα φιέστας.

Γι’ αυτό και η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανήρτησε στα social media ένα πολύ όμορφο βίντεο με εικόνες από τον κόσμο του ΟΦΗ στο Πανθεσαλικό και την φιέστα στην Κρήτη.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ ΟΦΗ:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη OFI Crete F.C. (@oficretefc)



Η σχετική ανάρτηση αναφέρει:

Αυτός ο παλμός δεν σταματά ποτέ!

Αυτές οι φωνές δεν σβήνουν ποτέ!

Είναι κάτι παραπάνω από ένας αγώνας — είναι η στιγμή που γινόμαστε όλοι ένα!

Σήμερα, στον αγώνα με τον Άρη, θα είμαστε ξανά όλοι μαζί! Ραντεβού στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο!