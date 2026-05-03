Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στην περιοχή Σισλί της Κωνσταντινούπολης, στην Τουρκία, όπου μια 58χρονη δεν δίστασε να πυροβολήσει την 25χρονη νύφη της μέσα σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμεναν μαζί. Μετά το περιστατικό, η γυναίκα συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια διαμάχη μεταξύ νύφης και πεθεράς, με τη δεύτερη να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τη νεαρή κοπέλα δύο φορές στο κεφάλι. Η δολοφονία τοποθετείται χρονικά γύρω στις 13:30 χθες Σάββατο.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό, η πεθερά βγήκε στο μπαλκόνι φωνάζοντας «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου», ενώ περίμενε τους αστυνομικούς καπνίζοντας τσιγάρο.

Ο καυγάς ξεκίνησε όταν η πεθερά βρήκε γραπτά μηνύματα της νύφης που ενίσχυαν τις υποψίες της ότι απατά τον γιο της

istanbul Şişli’de 25 yaşındaki Burçin Şahin, iddiaya göre kayınvalidesi Menekşe K. tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası kayınvalide gözaltına alındı. pic.twitter.com/WCYaQIcWnv — Sabah (@sabah) May 2, 2026

Στον τόπο του συμβάντος, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο κάλυκες έξω από το σπίτι και τέσσερις μέσα σε αυτό.

Έγκλημα στην Τουρκία: Τι ισχυρίστηκε η πεθερά

Η 58χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε ανακαλύψει γραπτά μηνύματα στο κινητό της νύφης της που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι απατά τον γιο της, με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά. «Την ρώτησα ‘πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό;’ και η απάντηση που μου έδωσε με θύμωσε και άνοιξα πυρ» δήλωσε περιγράφοντας τη στιγμή που πυροβόλησε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν είδε τα μηνύματα, αποφάσισε να την αντιμετωπίσει και άρχισε ο καυγάς μεταξύ τους: «Πώς μπορείς να απατάς τον γιο μου; Ο γιος μου είναι στη φυλακή. Έχεις παιδιά, δεν ντρέπεσαι;».

Τα αδέλφια της που ήταν εκεί πήραν τα παιδιά και έφυγαν. Τότε, ρώτησε τη νύφη της πώς μπορεί να το κάνει αυτό στον γιο της, εκείνη της απάντησε «θα το κάνω», με αποτέλεσμα η πεθερά να βγάλει το όπλο από το ντουλάπι και να το στρέψει εναντίον της.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν τη σύλληψη, προέκυψε ότι η γυναίκα είχε στο παρελθόν εκτίσει ποινή 6 ετών και 8 μηνών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ο γιος της βρίσκεται στη φυλακή εδώ και έξι χρόνια, αναφέρει δημοσίευμα της Haberler.