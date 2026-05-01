Η 30χρονη Νικόλ Μπλέιν κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της 19 ημερών κόρης της Τέα, με την ίδια ημέρες μετά το έγκλημα να ανεβάζει βίντεο στο TikTok ζητώντας χρήματα για την κηδεία του παιδιού.

Το έγκλημα σημειώθηκε στο διαμέρισμά της στη Γλασκώβη, τον Ιούλιο του 2023. Κατά τη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο, αποκαλύφθηκε ότι το μωρό υπέστη «καταστροφικά» τραύματα – μεταξύ των οποίων σπασμένα πλευρά και τρία κατάγματα στο κρανίο – που υποδηλώνουν ότι υπέστη τραύμα από αμβλύ αντικείμενο.

Η Μπλέιν προσπάθησε αρχικά να επιρρίψει τις ευθύνες για τον θανάσιμο τραυματισμό της κόρης της σε άλλο παιδί ισχυριζόμενη ότι η ίδια κοιμόταν και όταν ξύπνησε είδε το βρέφος νεκρό.

Παθολόγος κατέθεσε ότι ήταν το είδος των τραυματισμών που συνήθως συνδέονται με ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα και είναι απίθανο να προκλήθηκαν από άλλο παιδί ενώ γιατρός που περιέθαλψε την Τέα στο νοσοκομείο περιέγραψε τα τραύματά της ως «μη επιβιώσιμα» κάνοντας λόγο για εκτεταμένους μώλωπες και πρήξιμο στο κεφάλι της, καθώς και γρατζουνιές.

Ο δικαστής που ανακοίνωσε την απόφαση ενοχής της 30χρονης μητέρας, ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ποινή ισοβίων.

Την ημέρα της δολοφονίας της Τέα, την Μπλέιν είχε επισκεφθεί κοινωνική λειτουργός στην οποία η 30χρονη είπε ότι αισθανόταν κουρασμένη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Μπλέιν τηλεφώνησε στη γιαγιά της και όταν ο σύζυγος της απάντησε άκουσε – όπως είπε στο δικαστήριο – ένα παιδί να ουρλιάζει καταθέτοντας «δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο ξανά».

Τις ημέρες μετά το έγκλημα, η Μπλέιν είχε αναρτήσει βίντεο στο TikTok με το οποίο ζητούσε δωρεές για την κηδεία της μικρής Τέα.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν τις ημέρες μετά τη δολοφονία, η μητέρα ικέτευε για χρήματα προκειμένου να νοικιάσει άμαξα για το φέρετρο, ισχυριζόμενη ότι ο θάνατος της κόρης της ήταν μια «απροσδόκητη τραγωδία».

Στην κατάθεσή της στη δίκη, η Μπλέιν αρνήθηκε ότι προσπάθησε να κάνει κακό στο παιδί. Ισχυρίστηκε ότι η Τέα κοιμόταν σε μια κούνια δίπλα στο κομοδίνο και η ίδια είχε κοιμηθεί, αλλά την ξύπνησε ένας γείτονας που χτύπησε το κουδούνι. Είπε ότι μόνο όταν επέστρεψε στην κρεβατοκάμαρα παρατήρησε ότι η Τέα ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα χωρίς την πάνα της ή την κουβέρτα που την κάλυπτε επιμένοντας ότι δεν ήξερε ακριβώς τι είχε συμβεί επειδή κοιμόταν, αλλά πίστευε ότι πρέπει να ήταν ένα «τραγικό ατύχημα».