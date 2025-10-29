Στην Παρτίζαν και επίσημα ο Καλάθης (pic)

Ο Νικ Καλάθης είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Παρτίζαν, ολοκληρώνοντας τη θητεία του στη Μονακό. Η ομάδα του Πριγκιπάτου ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους, ευχόμενη στον πολύπειρο γκαρντ καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Η σέρβικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του και ο Νικ Καλάθης καλείται να καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματίας Καρλίκ Τζόουνς, και να προσφέρει εμπειρία και ηγετική παρουσία στη σύνθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Έλληνας γκαρντ θα βρεθεί ξανά υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί με επιτυχία στον Παναθηναϊκό την τριετία 2009-2012.

Την περασμένη σεζόν με τη Μονακό, ο Καλάθης συμμετείχε σε 13 αγώνες της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 3,7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 17:31 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Η ανακοίνωση του Καλάθη από την Παρτιζάν

Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet! Welcome Nick!⚫⚪#KKPartizan pic.twitter.com/yx6JMsG2vT — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 29, 2025

Με την επιστροφή του στο Βελιγράδι, ο Καλάθης συνεχίζει την πορεία του στην EuroLeague, η οποία περιλαμβάνει ήδη Παναθηναϊκό, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Μονακό.

H ανάρτηση της Μονακό

🙏 Merci Nick, légende du jeu D’un commun accord, le club et le joueur ont décidé de se séparer avant l’issue de cette saison Toute la famille de l’AS Monaco Basketball te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière #RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/VpqxXaHIpf — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 29, 2025

«Ευχαριστούμε Νικ, θρύλε του παιχνιδιού

Με αμοιβαία συμφωνία, ο σύλλογος και ο παίκτης αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους πριν από το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Όλη η οικογένεια μπάσκετ της AS Monaco σου εύχεται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της καριέρας σου».