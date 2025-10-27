Ο ειδικός όρος στη συμφωνία της Παρτιζάν με την Μονακό για τον Καλάθη (vid)

Ο Νικ Καλάθης σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Ντομάτας Ουρμπόνας, φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην μετακίνησή του στην Παρτιζάν, όπου θα ανταμώσει ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο 36χρονος άσος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό και έτσι όλα δείχνουν μεταγραφή στη σερβική ομάδα, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Μάλιστα υπάρχει εξέλιξη γύρω από το θέμα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο σύλλογος του Βελιγραδίου, έβαλε έναν ειδικό όρο στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για να αποκτήσει τον Έλληνα playmaker.

Ο ειδικός όρος που έβαλε η Παρτιζάν για τον Καλάθη

Αυτός είναι η Μονακό να καλύψει περίπου το 50% του συμβολαίου του, το οποίο ανέρχεται στο 1.5 εκατομμύριο δολάρια ετησίως. Αυτό είναι το ζητούμενο από την Παρτιζάν και μένει να δούμε αν θα συμφωνήσει σε αυτό ο σύλλογος από το Μόντε Κάρλο για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή.

Ο Καλάθης έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν με τους Μονεγάσκους, ωστόσο δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε κανένα ματς της Euroleague φέτος. Έχει παίξει μόνο σε τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος Γαλλίας, αλλά και σε αυτά με περιορισμένο ρόλο, μετρώντας 0,7 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 12 λεπτά ανά αγώνα. Πέρσι είχε 3,7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε λιγότερο από 18 λεπτά ανά αγώνα στη Euroleague.

Πλέον ο Καλάθης διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του, έχει βγάλει αρκετούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια όμως εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους πασέρ στην Ευρώπη, ενώ παραμένει αδιαμφησβήτητη η ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι