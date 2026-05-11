Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αποκλεισμό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου.

Ένα από τα αιτήματα των κινητοποιήσεων είναι η επίσπευση των ελέγχων για τον έλεγχο της διασποράς της νόσου

Οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους μετά τη σημερινή συγκέντρωση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη.

Όπως αναφέρει ο τοπικός ιστότοπος stonisi.gr, η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, με εκατοντάδες κτηνοτρόφους από πολλές περιοχές του νησιού να δίνουν το παρών, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή τους για τη διαχείριση της κρίσης που έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός.

Την κινητοποίηση στηρίζουν το τοπικό Εργατικό Κέντρο και η ΑΔΕΔΥ με τάση εργασίας και συμμετοχή στην συγκέντρωση, βουλευτές του νομού, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, συλλογικοτήτων και σωματείων.

Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι: «Με τα αιτήματά μας διεκδικούμε την επιβίωσή μας».

Στη συνέχεια τα απαριθμεί:

«Να ξεκινήσει ΑΜΕΣΑ ο εμβολιασμός των κοπαδιών, όπως προτείνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και διακεκριμένοι επιστήμονες, γιατί μόνο έτσι θα περιοριστούν οι άδικες θανατώσεις και θα διασωθεί η Λεσβιακή φυλή του προβάτου.

· Πλήρη αποζημίωση στο 100% της πραγματικής αξίας των ζώων που θανατώθηκαν.

· Άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όσο διάστημα οι κτηνοτρόφοι μένουν χωρίς παραγωγή, αλλά και για το χαμένο γάλα, τα σφάγια, τα έξοδα καραντίνας – ζωοτροφών.

· Σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών που χάθηκαν με κρατική χρηματοδότηση.

· Να ανοίξουν τα σφαγεία και να επιτραπεί η έξοδος από το νησί όλων των ασφαλών (με βάση τον ίδιο τον οδηγό του υπουργείου) προϊόντων συμπεριλαμβανομένου και του παστεριωμένου γάλακτος με την τήρηση, με κρατική ευθύνη, όλων των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας.

· Να μην αποκλειστούν οι ισοδύναμες μέθοδοι παστερίωσης που εφαρμόζουν τα μικρά και τα συνεταιριστικά τυροκομεία.

· Πραγματικά μέτρα βιοασφάλειας με 100% κρατική χρηματοδότηση και πλήρη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό.

· Επίσπευση των ελέγχων για τον έλεγχο της διασποράς της νόσου».

* Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Παναγιώτης Μπαλάσκας / stonisi.gr