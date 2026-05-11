Μια αγκαλιά αγάπης και προσφοράς στον Πειραιά

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές αλληλεγγύης και ανθρωπιάς έζησε ο Δήμος Πειραιά, καθώς πραγματοποιήθηκε η μεγάλη δράση δωρεάς μαλλιών στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου – Μίκης Θεοδωράκης, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Πειραιά, σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» και Κλινική Μαλλιών, η οποία ανέλαβε τη συλλογή των μαλλιών και την κατασκευή περουκών υψηλής ποιότητας, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης της.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων ο Δήμος Πειραιά στην ανακοίνωση του, «μαθήτριες της πόλης, νέοι άνθρωποι, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας προσέφεραν με αγάπη, μέρος από τα μαλλιά τους για την κατασκευή περουκών, που θα δοθούν δωρεάν σε ογκολογικούς ασθενείς του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ».

Σημαντική ήταν η συμβολή των εθελοντών κομμωτών του Πειραιά, που με ευαισθησία και χαμόγελο προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές που μικρά κορίτσια, κρατώντας στα χέρια τις κοτσίδες τους, χαμογελούσαν με περηφάνια, γνωρίζοντας πως η δική τους προσφορά μπορεί να χαρίσει δύναμη και αξιοπρέπεια σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη.

Την όμορφη αυτή πρωτοβουλία πλαισίωσαν μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά.

Σημειώνεται ότι, το προηγούμενο διάστημα το Γραφείο Εθελοντισμού «Piraeus TeamUp», συνέβαλε σημαντικά στη δράση, συγκεντρώνοντας 25 κοτσίδες, τις οποίες και παρέδωσε σήμερα.

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, το κουτί περισυλλογής θα παραμείνει στην είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, ώστε ακόμη περισσότεροι συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία προσφοράς.

Γιάννης Μώραλης: «Η ανταπόκριση του κόσμου κάθε ηλικίας μάς συγκίνησε βαθιά»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Η σημερινή δράση ήταν μια βαθιά ανθρώπινη πρωτοβουλία προσφοράς και αλληλεγγύης, γι’ αυτό και δεν επιλέξαμε τυχαία να πραγματοποιηθεί την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας. Γνωρίζουμε όλοι πως η απώλεια των μαλλιών, ιδιαίτερα για μια γυναίκα που δίνει τη μάχη με τον καρκίνο, αποτελεί ένα μεγάλο ψυχολογικό σοκ και μια δύσκολη δοκιμασία που επηρεάζει την αυτοπεποίθηση και την καθημερινότητά της.

Η ανταπόκριση του κόσμου κάθε ηλικίας μάς συγκίνησε βαθιά και μας γεμίζει αισιοδοξία ότι θα συγκεντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός μαλλιών, ώστε να δημιουργηθούν πολλές περούκες για συνανθρώπους μας που τις έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει επίσης, στις νέες κοπέλες, στα μικρά παιδιά, στους εθελοντές κομμωτές, στο Γραφείο Εθελοντισμού του δήμου και σε κάθε πολίτη που συμμετείχε σε αυτή τη δράση.

Με μια τόσο συμβολική, αλλά και ουσιαστική πράξη απέδειξε σήμερα ο Πειραιάς πως η αγάπη, η προσφορά και η αλληλεγγύη μπορούν να χαρίσουν δύναμη, αξιοπρέπεια και χαμόγελο σε ανθρώπους που δοκιμάζονται καθημερινά».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Η συγκινητική ανταπόκριση των συμπολιτών μας στη δράση “Προσφέρουμε μαλλιά – Χαρίζουμε χαμόγελα” απέδειξε, για ακόμη μία φορά, τη δύναμη της αλληλεγγύης και της προσφοράς στην πόλη μας. Στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου – Μίκης Θεοδωράκης, άνθρωποι κάθε ηλικίας συμμετείχαν με προθυμία και ευαισθησία, δημιουργώντας μια αλυσίδα αγάπης για τους ογκολογικούς ασθενείς του Νοσοκομείου “ΜΕΤΑΞΑ”. Με σεβασμό, ανθρωπιά και αγάπη για τον συνάνθρωπο, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μάς έχουν ανάγκη».

πηγή αρχικής εικόνας: δήμος Πειραιά