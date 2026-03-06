Ο Δήμος Πειραιά τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.
Ο Δήμος Πειραιά τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, με δράσεις που αναδεικνύουν τον ρόλο, τη συμβολή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες στην κοινωνία μας. Στόχος είναι η ενίσχυση της ισότητας, η προώθηση του δημόσιου διαλόγου και η δημιουργία ενός πιο δίκαιου και δημιουργικού μέλλοντος.
Στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, στις 11:00, η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο. Θα μοιραστούν εμπειρίες και θα συμμετάσχουν σε ανοιχτό διάλογο με το κοινό.
Ομιλήτριες της εκδήλωσης:
- Σοφία Ζαχαράκη – Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
- Σταυρούλα Αντωνάκου – Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ολυμπιονίκης
- Τζίνα Πολέμη – Εφοπλιστής
- Αλεξία Σαβράμη – Επιχειρηματίας
- Μαίρη Βιδάλη – Ηθοποιός
- Ασπασία Γιαννίρη – Οδοντίατρος
Όπως προσθέτει στην επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος Πειραιά, στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και η Βάλια Κυριαζή – Μώραλη, σύζυγος του Δημάρχου Πειραιά, η οποία θα υποδεχθεί τους καλεσμένους της εκδήλωσης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
